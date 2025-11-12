De gauche à droite, voici les meilleurs bouillons de légumes du test «Kassensturz». Image: montage watson

Lidl, Migros, Coop ou Globus? Voici le meilleur bouillon de légumes



La télévision suisse-alémanique a testé douze bouillons de la grande distribution helvétique. Voici le classement.

L’émission «Kassensturz» (le magazine de consommation de la télévision suisse alémanique) s’est penchée sur les meilleurs bouillons de légumes du marché. Le jury, composé de cinq membres, a passé au crible neuf bouillons en cube et trois en pâte. Chaque produit a été évalué selon plusieurs critères: apparence, odeur, arôme, goût, texture en bouche et arrière-goût.

Les résultats du test de bouillon en Suisse

Aucun des produits testés n’a totalement convaincu le jury. Mais c’est la marque distributeur Kania de Lidl, pourtant l’une des moins chères, qui s’en sort le mieux. Avec une note globale de 4,8, elle décroche tout de même le qualificatif de «bon».

Sur les deuxième et troisième marches du podium, on retrouve le bouillon Morga de Coop (note: 4,7) et le bouillon bio Naturaplan (note: 4,6). A l’inverse, le bouillon M-Budget de Migros arrive bonne dernière avec une note de 4,1, précédé par le plus cher du test, celui de Globus.

Le test met aussi en évidence un point intéressant: le prix ne rime pas toujours avec qualité. Ainsi, le bouillon le plus cher, celui de la marque Oswald (prix: 1,16 franc par litre), se hisse à la quatrième place, donc plutôt honorable. Mais le seconde plus cher, signé Sirocca A. Kuster (1,12 franc par litre), n’arrive qu’à l’avant-dernière place.

Comment le test a été mené Les cinq membres du jury ont examiné les douze produits selon les critères suivants: apparence, odeur, arôme, goût, texture en bouche et finale. Lors de quatre séries de dégustation, chaque participant a reçu trois bouillons servis à 40°C dans un verre. Les résultats ont ensuite été analysés à partir d’un questionnaire d’évaluation.



