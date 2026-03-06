Deux véhicules accolés au bâtiment ont été incendiés lors de l'incident. Image: Police cantonale jurassienne

Cette usine romande a été victime d'un étrange braquage

Un atelier de polissage de Courchavon (JU) a été pris d'assaut par plusieurs hommes armés jeudi. Ces derniers ont bouté le feu à des véhicules avant de repartir sans butin.

Plus de «Suisse»

Des hommes armés ont braqué jeudi une entreprise de Courchavon (JU), rapporte la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Ils n'ont apparemment pas emporté de butin, mais ont incendié deux véhicules accolés au bâtiment.

Plusieurs employés ont été fortement choqués. Ils ont été pris en charge par des ambulanciers et par la «Care Team» du canton du Jura.

Image: Police cantonale jurassienne

Une enquête a été ouverte par le Ministère public jurassien, qui ne donne pas davantage de détails pour le moment.

Les employés se sont réfugiés à l'intérieur

C'est vers 09h que la police a été alertée d'un brigandage dans cette usine de Courchavon, commune du district de Porrentruy située à moins de 10 kilomètres de la frontière française. Selon le Quotidien jurassien, il s'agit de l'atelier de polissage Polifin.

Le maire de la commune, qui s'est rendu sur place après avoir alerté les pompiers, raconte au journal:

«À l’intérieur, tous se protégeaient des braqueurs et ne voulaient pas sortir. Ils savaient qu’une voiture brûlait, mais pas que le bâtiment était aussi la proie des flammes»

Avec l'aide d'une citoyenne, il a aidé des employés à sortir par une fenêtre située de l'autre côté du bâtiment avant l'intervention de la police.

Des policiers casqués et lourdement armés

Les malfaiteurs n'ont pour l'heure pas été interpellés, a indiqué la police. Jeudi, un important dispositif a été mis en place pour les retrouver.

Celui-ci regroupait la police cantonale jurassienne, la police municipale de Porrentruy, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la police militaire ainsi que la police et la gendarmerie françaises.

Selon le Quotidien jurassien, des barrages routiers ont également été dressés. À l’entrée de Porrentruy, tous les automobilistes étaient accueillis et scrupuleusement contrôlés par des policiers casqués et lourdement armés. (jzs avec ats)