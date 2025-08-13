bien ensoleillé32°
Listeria: le «Brie Mariotte» est retiré de la vente en Suisse

Ce fromage français dangereux est retiré de la vente en Suisse

Le «Brie Mariotte» contaminé aux listérias est retiré des rayons suisses. Les autorités appellent à ne pas le consommer pour éviter tout risque sanitaire.
13.08.2025, 14:4113.08.2025, 14:41
En raison de la présence de listérias, le fromage d'origine française «Brie Mariotte» est retiré de la vente en Suisse. La société des Laiteries Réunies de Genève a ordonné le rappel du produit, indique mercredi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Mise en garde publique le 13 août 2025: listérias dans le fromage «Brie Mariotte»
Produit, marque: Brie Mariotte
Numéro du lot et date de consommation: C5153087 DLC 30/07/2025, C5161090 DLC 06/08/2025, C5168135 DLC 13/08/2025
Points de vente : divers détaillants.Image: zvg

Il est recommandé de ne pas consommer ce fromage. Chez les personnes avec un système immunitaire fonctionnel, la bactérie «listeria monocytogenes» provoque le plus souvent des symptômes légers, voire aucun symptôme.

Mais la bactérie peut être extrêmement dangereuse pour des personnes immunodéprimées, allant jusqu'à entraîner la mort. En cas de grossesse, une infection aux listérias peut entraîner une fausse couche, mais aussi une septicémie ou une méningite chez l'enfant à naître.

En France, plusieurs cas de listériose ont été signalés dernièrement. Une quarantaine de fromages ont été rappelés. (jah/ats)

