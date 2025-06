Le Promarca Brand of the Year est décerné à la marque préférée des Suisses, sur la base d'une étude menée auprès des consommateurs. Image: Imago / Keystone / Shutterstock / ProMarca

Les Suisses ont choisi leur marque préférée

Le onzième prix Promarca Brand of the Year a été décerné à l’occasion de la Journée de la marque 2025, et c'est Zweifel qui remporte la palme, devant Ricola et Kambly.

Pour déterminer les lauréats du prix Promarca Brand of the Year, Havas Switzerland, une société spécialisée en communication d'entreprise, a réalisé une étude représentative sur les marques les plus dynamiques et fiables de Suisse.

Les consommateurs suisses ont leurs favoris

Au total, ce sont 6251 personnes qui ont pu donner leur avis, des deux côtés de la Sarine. Et c'est Zweifel qui remporte la compétition, devant d'autres géants comme Ricola, Kambly ou Ovomaltine!

Le concours, qui englobait 396 marques au total, s'est tenu à l'occasion de la Journée de la marque 2025. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Suisses ont leurs chouchous lorsqu'il s'agit de faire les courses.

Zweifel gagnant du Promarca Brand of the Year 2025. Sur la photo, de gauche à droite: Philip Honegger, Christoph Zweifel (CEO) & Sascha Meier. Image: ProMarco, dr

Ce qui plaît aux Suisses chez Zweifel

Entreprise familiale et incontournable dans les rayons des grandes surfaces, la marque Zweifel séduit par ses racines helvètes, son sens aigu de la tradition et sa quête d'innovation.

Très proche de ses consommateurs, notamment avec son réseau «FriendZ» qui implique sa clientèle (moyennant des récompenses) dans des opérations de marketing et de communication sur les réseaux sociaux, la marque a su fédérer et fidéliser un large éventail de consommateurs, tout en étendant son offre de chips à un panel d'options de snacking.

Avec une telle stratégie et une présence intense et omnicanale dans les espaces publicitaires, il n'est pas étonnant de voir Zweifel se hisser sur le haut du podium. Plus qu'une simple récompense, il s'agirait, selon le CEO Christoph Zweifel, de l'expression de l'engagement de toute une équipe:

«La distinction Brand of the Year nous honore énormément et elle est le fruit d’un travail d’équipe fantastique. Pour nous, c’est plus qu’un titre. C’est une preuve de confiance, qui nous incite à continuer de donner le meilleur de nous-mêmes, jour après jour.» Christoph Zweifel, CEO Zweifel Chips & Snacks AG ProMarca

Les médailles d'argent et de bronze

La seconde marche du podium est occupée par Ricola, qui convainc les consommateurs suisses avec un fort sens des traditions, des ingrédients naturels et un mode de production durable.

«La deuxième place montre que les marques suisses, même dans les périodes mouvementées, peuvent indiquer le cap à suivre. Ricola associe tradition et clairvoyance, ce qui lui permet de rester aussi importante.» Thomas P. Meier, CEO Ricola Group ProMarca

En troisième place, c'est la marque Kambly et ses biscuits qui ont les faveurs des consommateurs.

«Que Kambly ait été élue troisième marque la plus dynamique de Suisse par les consommateurs nous remplit de joie (...) Le fait de ressentir que nous avons réussi nous donne du courage en tant qu’équipe et nous conforte dans notre activité.» Dania Kambly, présidente du conseil d’administration de Kambly ProMarca

Le top 10 des meilleures marques

N°1 : Zweifel

: Zweifel N°2 : Ricola

: Ricola N°3 : Kambly

: Kambly N°4 : Victorinox

: Victorinox N°5 : Ovomaltine

: Ovomaltine N°6 : Lindt

: Lindt N°7 : FOCUSWATER

: FOCUSWATER N°8 : Weber

: Weber N°9 : Barilla

: Barilla N°10: Shorley