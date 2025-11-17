pluie modérée
Berne: 5244 fromages ont été jetés après le World Cheese Awards

5244 fromages ont été jetés à Berne après le World Cheese Awards

A Berne, toutes les meules de la Coupe du monde du fromage ont fini à la benne, une mesure imposée par les autorités.
17.11.2025, 11:4017.11.2025, 11:43

Après la Coupe du monde du fromage, organisée jeudi dernier à Berne, les 5244 fromages en compétition ont été jetés – des dizaines de bennes à ordures ont été remplies. Selon le Tages-Anzeiger, des images circulent dans un grand groupe Telegram bernois: on y verrait des militants du mouvement Foodsave charger un chariot débordant de meules.

Members of the jury analyze and taste cheeses from different countries, during the 37th World Cheese Awards, at the Festhalle in Bern, Switzerland, November 13, 2025. More than 5,244 cheeses from 46 c ...
La dégustation rassemblait des fromages de 46 pays.Image: KEYSTONE

Il n’y avait aucune autre option que de détruire l’intégralité des fromages présentés, a expliqué Martin Spahr, président du comité d’organisation.

En Suisse, seuls les fromages provenant de pays de l’UE et de quelques autres Etats européens peuvent être importés. Une dérogation avait, toutefois, été accordée pour la compétition, permettant l’entrée de fromages issus de «pays tiers». Mais cette exception n’était valable qu’à la condition que tous les fromages soient éliminés après l’événement.

Même les fromages suisses ont fini à la benne

Les variétés suisses comme européennes ont donc été jetées. Parce que les 5244 meules étaient exposées côte à côte dans la grande halle, des bactéries potentiellement dangereuses provenant de fromages venus d’outre-mer auraient pu contaminer des fromages suisses, justifie l’organisation.

Jeudi soir, toutes les meules entières ou entamées ont été transportées dans des conteneurs placés devant la salle. Spahr déplore que ces conteneurs n’aient pas été sécurisés par une clôture: des personnes se seraient servies en fromage pendant la nuit. Une fois la situation constatée, des agents de sécurité ont été dépêchés sur place. Les fromages ont été depuis été entièrement éliminé. (fak)

