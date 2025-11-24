Parmelin coupe court à la polémique sur la viande américaine en Suisse
Guy Parmelin était l'invité de La Matinale sur la RTS ce lundi matin. Le conseiller fédéral en charge de l'Economie intervenait au sujet de l'accord douanier entre la Suisse et les Etats-Unis. Un deal, rappelons-le, qui n'est toujours pas signé par les Américains.
Lors de cet entretien sur les ondes de la RTS, il a été largement question des éléments qui ont été accordés par Berne à Washington dans le cadre des discussions, en particulier en ce qui concerne l'alimentation.
C'est ailleurs bien ces importations qui sont au cœur du débat qui anime la politique suisse et les réseaux ces derniers jours, on y retrouve plus précisément:
- Le boeuf aux hormones
- Le poulet au chlore
Alors, il va se passer quoi? Et comment ces produits arriveront en Suisse et est-ce que les Helvètes seront informés de ce qu'ils avalent? Guy Parmelin a répondu point par point.
Concernant le bœuf
A ce sujet, le conseiller fédéral a été très clair: il est déjà présent en Suisse, puisque qu'il y est autorisé moyennant un étiquetage. Et de préciser:
En clair: rien ne va changer.
Et le poulet?
Guy Parmelin détaille, avant de répondre précisément à la question de savoir si le poulet nettoyé au chlore (une méthode américaine) sera vendu en Suisse, alors que le pays est plutôt dépendant des importations de volaille:
Du coup, aura-t-on du poulet au chlore en cas d'accord avec Trump, comme le critiquent certains? Le ministre est formel:
Ce point est inscrit directement dans une ordonnance en vigueur, explique le conseiller fédéral, ce qui signifie qu’il repose sur une base juridique formelle déjà établie. Si un jour, il devait être modifié, cela ne pourrait se faire que par le biais de la procédure législative ordinaire.
Concrètement, cela impliquerait l’ouverture d’un débat complet au sein des deux chambres fédérales, où chacune devrait se prononcer successivement sur le changement proposé.
A l’issue de ce processus parlementaire, le droit populaire entrerait également en jeu: comme pour toute modification de ce type, la possibilité d’un référendum resterait garantie. (jah)