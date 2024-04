Denner estime qu'environ 30 tonnes de viande pourront ainsi être «sauvées» chaque année. Image: denner

Denner et Caritas ont un plan pour sauver la viande invendue

Le discounter s'associe aux épiceries Caritas. Ensemble, ils veulent lutter à l'échelle nationale contre le gaspillage alimentaire.

Florence Vuichard / ch media

Le rayon viande génère beaucoup d'invendus. Les détaillants doivent régulièrement jeter des filets de poulet, des steaks de porc ou de la viande hachée. Au lieu de finir dans l'assiette, cette nourriture prend alors le chemin d'une usine de biogaz. La marchandise de chez Denner n'échappe pas à ce triste sort. Du moins jusqu'à présent. A l'avenir, le discounter envisage de donner ses surplus aux épiceries Caritas.

La société de Migros estime qu'environ 30 tonnes de viande pourront ainsi être «sauvées» chaque année, affirme la porte-parole de l'entreprise Grazia Grassi.

Désormais, après avoir été contrôlée, la viande en trop sera congelée à sa date d'expiration dans les succursales. Elle restera ainsi consommable pendant 90 jours supplémentaires. Caritas ira ensuite la récupérer avec ses camions frigorifiques lors des tournées hebdomadaires. Enfin, les produits seront finalement remis en vente dans les épiceries avec un rabais de 66%.

Le principe a été testé à Zurich. Quinze filiales ont participé à une phase pilote.

«Nous avons maintenant défini un processus standardisé et fonctionnel» Grazia Grassi, porte-parole de l'entreprise.

«C'était important». Le projet va maintenant être étendu à toute la Suisse; d'ici la fin de l'année, la viande invendue de 140 des 570 magasins sera congelée et redistribuée – en premier lieu dans les régions de Genève, Lausanne, Zurich, Lucerne, Winterthour, Saint-Gall et Berne.

Une étiquette avec des règles du jeu

Les steaks et les escalopes «sauvés» portent une étiquette spécifiant qu'ils doivent être consommés dans les 90 jours – et dans les 24 heures après décongélation. Ce type de produits est très demandé, explique Thomas Künzler, chef des 23 épiceries Caritas. C'est ce qu'a montré le projet pilote. Tout a été vendu en l'espace deux jours – du filet de poulet à la charcuterie en passant par la viande hachée.

«Ainsi, des personnes dont le budget ne le permettrait pas autrement peuvent y avoir accès.» Thomas Künzler, chef des 23 épiceries Caritas.

Outre l'aspect social mis en avant par la porte-parole du distributeur, le projet contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Denner et Caritas veulent ainsi prouver que l'économie et les organisations à but non lucratif sont parfois plus rapides que la politique.

Il y a deux ans, l'ancienne conseillère nationale verte Meret Schneider a déposé une motion demandant l'interdiction de la destruction de produits carnés dans le commerce de détail. Le Conseil fédéral ne voulait pas en entendre parler, mais il renvoyait à son plan d'action contre le gaspillage alimentaire. Celui-ci doit permettre de réduire de moitié «la quantité de pertes évitables en Suisse d'ici 2030» par rapport à 2017. Pour ce faire, le gouvernement mise dans un premier temps sur des «mesures de responsabilité individuelle».

D'ici 2025, il dit vouloir vérifier «si les mesures et les instruments actuels suffisent pour atteindre les objectifs du plan d'action et prendre d'autres mesures sinon». Le patron des épiceries Caritas mentionne des tables rondes et de nombreuses discussions qui ont eu lieu sur le sujet.

«Quant à nous, nous avons maintenant agi – et nos clientes et clients s'en réjouissent» Thomas Künzler, chef des 23 épiceries Caritas.

Car Denner est le tout premier détaillant à faire profiter les épiceries Caritas de ses produits carnés.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)