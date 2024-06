Le canton de Fribourg est champion de Suisse grâce à ses poules.

Le secteur avicole fribourgeois a connu une forte croissance ces 50 dernières années, le nombre de volailles ayant plus que triplé, à 2 106 646 unités. En contraste, les cheptels bovins (133 891 unités) et porcins (65 899 unités) ont diminué de respectivement 13,4% et 39,9% sur la même période. (jah/ats)

Nombreuses fermetures prévues sur l'autoroute en Suisse romande

L'autoroute A1 sera fermée neuf nuits entre Gland et Coppet, du 27 mai au 11 juillet, pour des travaux de revêtement et de systèmes de sécurité. Parallèlement, l'autoroute sera fermée entre Avenches et Payerne pour que l'armée s'exerce à y faire atterrir ses avions de chasse entre le 4 et le 6 juin à 9h00.

