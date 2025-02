Le réacteur nucléaire 2 de la centrale nucléaire de Beznau avec le logo du groupe énergétique Axpo, en avril 2024. Keystone

Beznau: L'arrêt d'un réacteur nucléaire a été déclenché par erreur

Un arrêt rapide du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Beznau, à Döttingen (AG), a été déclenché «par inadvertance» ce lundi lors d'un contrôle de routine. Il sera reconnecté au réseau après concertation avec l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

C'est vers à 13h05 tapantes que l'arrêt d’urgence s'est produit dans le bloc 2 de la centrale nucléaire de Beznau, après une erreur «par inadvertance» lors d'un contrôle de routine lundi. «L'installation a réagi conformément à sa conception et s'est trouvée à tout moment dans un état sûr», a tenu à rassurer la société énergétique Axpo dans la foulée.

Pendant cette phase, de la vapeur blanche a pu être visible au-dessus du bâtiment des machines, dans la partie non nucléaire de l’installation. Cette vapeur ne présente aucun danger pour la population ni pour l’environnement.

Le réacteur numéro 2 de la centrale de Beznau a été connecté au réseau en 1971 et le numéro 1 en 1969. Beznau est la plus ancienne centrale nucléaire en activité dans le monde. Axpo a annoncé l'arrêt du réacteur 2 pour 2032 et du réacteur 1 pour 2033. La centrale produit environ 6 térawattheures d'électricité par année, ce qui correspond à la consommation de 1,3 million de ménages.(mbr)