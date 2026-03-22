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Télécabine du Titlis tombée: Une mise à jour n'a pas été faite

Avant de tomber et d&#039;effectuer des tonneaux dans une pente enneigée, la télécabine a percuté un pylône sous l&#039;effet d&#039;une puissante rafale de vent, selon son constructeur. Elle s&#039;e ...
La chute d'une télécabine a fait une victime jeudi dans le canton d'Obwald.Keystone

Télécabine tombée: Une mise à jour facultative n'a pas été faite

Un ajout de sécurité recommandé après un précédent accident n'a pas été fait par les remontées mécaniques du Titlis. Cette modification sur les pinces n'était pas jugée essentielle.
22.03.2026, 08:4122.03.2026, 08:41

Les remontées mécaniques du Titlis n'ont pas donné suite à une recommandation non contraignante de mise à niveau du fabricant. Selon le directeur des remontées Norbert Patt, il ne s'agissait pas d'une exigence de sécurité impérative justifiant une mise à niveau.

«Quand vous êtes responsable d'une télécabine vous avez un pied en prison»

Norbert Patt a confirmé dimanche à Keystone-ATS les informations d'un article de la Sonntagszeitung, paru après qu'une télécabine s'est écrasée mercredi à Engelberg (OW), indiquant que l'exploitant des remontées mécaniques avait renoncé à cette mise à niveau. L'accident a fait un mort.

Le fabricant avait proposé cette mise à jour en 2022, à la suite d'un accident similaire survenu en 2019 sur les remontées mécaniques de la Rotenflue (SZ). Les deux installations utilisaient le même type de pince. La mise à niveau consistait à ajouter un embout sur la pince.

Voici ce qui aurait provoqué la chute de la télécabine au Titlis

Norbert Patt s'est défendu:

«Il ne s'agissait pas d'une exigence de sécurité impérative justifiant une mise à niveau»

Il a ajouté ne pas pouvoir fournir la raison pour laquelle les remontées mécaniques ont renoncé à demander un devis en 2022. (joe/ats)

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