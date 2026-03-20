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Engelberg: ce qui aurait provoqué la chute de la télécabine

HANDOUT - A Picture of a wrecked cable car at the Engelberg ski area. On Wednesday morning, March 18, 2026, a Titlis cable car between Trübsee and Stand went down for reasons not yet clarified. One pe ...
La remontée mécanique avait été inaugurée en 2015 et révisée pour la dernière fois en septembre dernier.Keystone

Voici ce qui aurait provoqué la chute de la télécabine au Titlis

Le constructeur de l'installation, dont l'accident a fait un mort mercredi à Engelberg (OW), en dit plus sur les circonstances du drame. L'enquête semble s'orienter vers les procédures d'exploitation et la météo.
20.03.2026, 09:0220.03.2026, 09:02

A Engelberg (OW) jeudi matin, au lendemain de la chute d'une télécabine de la liaison Trübsee-Stand, «l'accident reste dans tous les esprits», constate une journaliste de la RTS. Le drame, survenu mercredi vers 11h, a coûté la vie une femme de 61 ans. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes.

Auprès du média public, Arno Inauen, PDG de Garaventa, société qui a conçu l'installation, a livré davantage de détails sur les circonstances de l'accident. Selon «les informations» à sa disposition, il semblerait que la télécabine ait été «déviée de sa trajectoire par une rafale d’une force inattendue». Elle serait ainsi «entrée en collision avec un pylône» avant d'être «arrachée du câble».

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La remontée mécanique avait été inaugurée en 2015 et révisée pour la dernière fois en septembre dernier. Selon Garaventa, elle «était en parfait état technique au moment de l'accident».

«Il est possible que l’on ait arrêté l’exploitation trop tard»

Et la RTS de rappeler que le Service suisse d'enquête sur la sécurité (SUST) n'envisage pas l'existence d'un «problème systématique», mais oriente plutôt son enquête vers les procédures d'exploitation et les conditions météo.

Date de remise en service inconnue

A Engelberg, le «Titlis Xpress» reste pour l'heure fermé jusqu'à nouvel ordre sur le tronçon où est survenu l'accident. Sa date de remise en service est toujours indéterminée.

L'installation de télécabines à huit places, n'a redémarré qu'entre la vallée et la station intermédiaire de Trübsee. L'accident s'est produit peu après cette dernière en direction de la station supérieure de Stand. (jzs)

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