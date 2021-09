Suisse

OFSP

Gestes barrières contre le Covid: toujours là malgré le vaccin!



Image: shutterstock

Ne mentez pas: vous avez oublié l'existence des gestes barrières

«Les gestes barrière». Vous les avez tellement entendus, ces trois mots, qu'ils ne vous font plus ni chaud ni froid? Et bien, figurez-vous qu'ils sont toujours d'actualité. Même si, c'est vrai, on parle beaucoup aujourd'hui de vaccin et de certificat Covid.

La quatrième vague a déferlé et le vaccinologue Alessandro Diana nous rappelait tout récemment la nécessité de ressortir du tiroir, au cas où on les aurait oubliés, ces gestes du quotidien qui nous protègent d'une infection. Que l'on soit vaccinés ou non, d'ailleurs. Alors on récapitule!

Ces informations proviennent de l'OFSP.

Du côté de l' hygiène

Les distances. Gardez un mètre et demi avec les gens que vous côtoyez, d'autant plus quand elles sont à risque face au virus.

Gardez un mètre et demi avec les gens que vous côtoyez, d'autant plus quand elles sont à risque face au virus. Le masque. Quand il est obligatoire (dans les espaces publics fermés), mais aussi quand ce n'est pas possible de rester à distance des autres, portez-le. Et placez-le bien sur votre nez.

Quand il est obligatoire (dans les espaces publics fermés), mais aussi quand ce n'est pas possible de rester à distance des autres, portez-le. Et placez-le bien sur votre nez. Le lavage des mains. Du savon, de l'eau et c'est parti. Frottez, faites mousser, plusieurs fois par jour: quand vous rentrez à la maison, quand vous avez touché des objets après le passage de plein d'autres personnes, après vous êtres mouchés, avoir toussé ou éternué. Pensez aussi à le faire avant de manger ou de cuisiner.

Du savon, de l'eau et c'est parti. Frottez, faites mousser, plusieurs fois par jour: quand vous rentrez à la maison, quand vous avez touché des objets après le passage de plein d'autres personnes, après vous êtres mouchés, avoir toussé ou éternué. Pensez aussi à le faire avant de manger ou de cuisiner. La poignée de main. Non, évitez encore. Le poing contre le poing, les accolades, les gros câlins et les embrassades aussi.

Non, évitez encore. Le poing contre le poing, les accolades, les gros câlins et les embrassades aussi. Le coude ou le mouchoir pour éternuer et tousser. Ils en ont l'habitude, mais continuez à les utiliser (aussi) pour ça.

Ils en ont l'habitude, mais continuez à les utiliser (aussi) pour ça. L'aération. Ouvrez vos fenêtre tout grand, une fois par heure, durant cinq à dix minutes, dans les espaces que vous partagez avec des gens de plusieurs ménages différents. Mettez une alarme sur votre téléphone pour vous aider à y penser.

Du côté des mesures et comportements

Faites-vous tester au moindre symptôme du coronavirus, même si vous êtes guéris ou vaccinés. Si vous devez aller chez le médecin ou aux urgences, passez un coup de fil avant.

au moindre symptôme du coronavirus, même si vous êtes guéris ou vaccinés. Si vous devez aller chez le médecin ou aux urgences, passez un coup de fil avant. Le télétravail. Il est toujours recommandé en Suisse, même s'il n'est plus obligatoire.

Il est toujours recommandé en Suisse, même s'il n'est plus obligatoire. Respectez le nombre de personnes lors des rassemblements privés. Actuellement, 50 personnes sont autorisées à l'extérieur et 30 à l'intérieur, enfants inclus.

lors des rassemblements privés. Actuellement, 50 personnes sont autorisées à l'extérieur et 30 à l'intérieur, enfants inclus. Et n'oubliez pas les autres mesures en vigueur 👇

Image: OFSP

Positif au Covid?

Votre test a rendu son verdict: vous avez attrapé le coronavirus.

Isolez-vous tout de suite.

tout de suite. Evitez tout contact avec d'autres personnes durant au moins 10 jours . Si vous ne vivez pas seul, installez-vous dans une pièce.

avec d'autres personnes durant . Si vous ne vivez pas seul, installez-vous dans une pièce. Vous pourrez ressortir si vous vous êtes isolé durant 10 jours au moins et que vous n'avez plus de symptômes depuis au moins 48 heures. S'il vous manque uniquement le goût et l’odorat ou si vous avez une légère toux, c'est bon, vous pouvez quand même quitter votre isolement.

En contact étroit avec quelqu'un de positif ?

Le test de quelqu'un que vous avez côtoyé s'est avéré positif, et vous l'avez rencontré alors qu'il était contagieux? Votre «sort» peut être différent selon ces cas de figure:

Si vous êtes vaccinés ou guéris

Vous n'avez pas besoin de vous placer en quarantaine si vous êtes totalement vaccinés ou si vous êtes guéris du Covid depuis au maximum 6 mois. Vous devez pouvoir prouver votre infection ou votre vaccination (avec une attestation).

C'est quoi un contact étroit? On parle de contact étroit quand vous avez côtoyé une autre personne sans avoir maintenu une distance d'au moins 1,5 mètre, pendant plus de 15 minutes (cumulées), en l’absence de protection (masque par exemple).

Quand était-il contagieux?

Une personne est contagieuse de deux jours avant jusqu’à 10 jours après le début de ses symptômes. Sans symptôme, on considère qu'elle est contagieuse pendant les dernières 48 heures avant le test et pendant 10 jours après celui-ci.

Si vous n'êtes pas vaccinés ou guéris

Mettez-vous tout de suite en quarantaine.

Vous devez éviter tout contact , y compris avec les personnes qui vivent sous le même toit que vous.

, y compris avec les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Si vous n'avez aucun symptôme du Covid 10 jours après le contact étroit , vous pouvez sortir.

, vous pouvez sortir. Sous certaines conditions, la quarantaine peut être raccourcie. Pour cela, vous devez vous faire tester dès le 7e jour (pas avant), avoir un résultat négatif et le présenter à votre Canton. Il vous autorisera ou non à sortir.

👉 Et pour les autres questions que vous vous posez, le site de l'OFSP est là pour vous.

