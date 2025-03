La 47e édition du Paléo Festival à Nyon, le dimanche 28 juillet 2024. Image: KEYSTONE

Voici qui fera chanter Paléo

La 48e édition du festival, qui se tiendra du 22 au 27 juillet, vient de dévoiler sa programmation. On vous spoile quelques noms? Will Smith, David Guetta ou encore Justice. Participez à notre sondage en fin d'article!

«Légendes du rock, poids lourds du rap US, icônes pop et piliers de l'électro»: le Paléo festival vient de dévoiler la programmation de sa 48e édition, qui aura lieu du 22 au 27 juillet 2025. Au total, 120 artistes venus d'une trentaine de pays se produiront sur la plaine de l'Asse cet été.

Trêve de bavardages, on sait pourquoi vous êtes là. On vous balance les noms!

De la pop

On commence par la pop: Soprano, Clara Luciani et Zaho de Sagazan performeront respectivement le jeudi, vendredi et samedi. Des noms auxquels s'ajoutent ceux de Julien Doré, Nemo – le vainqueur de l'Eurovision 2024 est décrit comme «notre star nationale» par le festival – et Pierre Garnier, le grand gagnant de la 11e édition de la Star Academy.

Du rap et du hip-hop

En ouverture de festival, un «show déjanté» attend le public avec le concert de l'un des artistes incontournables des millenials: Macklemore. Le lendemain, la foule pourra profiter d'un petit bout d'Hollywood avec la présence de la superstar américaine Will Smith. L'acteur et artiste a d'ailleurs annoncé la sortie d'un nouveau disque, Based on a True Story, prévu le 28 mars prochain, 20 ans après son dernier album.

Côté rap français, on cite parmi les artistes attendus Rilès, Ninho & Niska, SDM et Hamza, ainsi le rappeur genevois Chien Bleu que watson a rencontré en décembre 2024.

L'interview de Chien Bleu 👇🏻 On a rencontré Chien Bleu, le Genevois qui fera vibrer Paléo

De l'électro

On passe à l'électro. Les festivaliers danseront sur Justice le mardi et sur Lost Frequencies le mercredi et, pour terminer en beauté, se replongeront dans l'électro mythique des années 2000 avec David Guetta en clôture de festival.

Et du rock

On termine par le rock. Paléo accueillera «les pionniers du stoner américain» Queens of the Stone Age ainsi que le «punk contestataire» des Sex Pistols. A la liste s'ajoutent Texas, Skunk Anansie ou encore la froide new wave des Ecossais de Simple Minds.

Découvrez le programme complet 👇🏻 Image: Paléo festival

Pour le reste...

Au Village du Monde, le Maghreb sera à l'honneur au travers d'une vingtaine d'artistes, dont le phénomène du rap marocain ElGrandeToto, mais aussi Acid Arab et la productrice pop tunisienne Emel.

La date pour les billets du Paléo 2025

La billetterie ouvre le 26 mars à midi et la file d'attente dès 11h45 en ligne sur paleo.ch. (ag/jod)

Participez à notre sondage

