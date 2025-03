La billetterie du Paléo a établi un nouveau record

La billetterie ouvrait ce 26 mars, il a fallu 13 minutes pour que tous les billets trouvent preneurs: un record. La 48e édition du festival se tiendra du 22 au 27 juillet. Mais un point fera grincer des dents les habitués de la plaine de l'Asse: le prix des billets.

84 francs pour le tarif «normal» et 69 francs pour les festivaliers avec une réduction (AVS, étudiants, chômeurs ou à l'AI), des prix qui n'ont rien de très scandaleux comparés à certains autres festivals. Toutefois, ce qui surprend, c'est l'augmentation par rapport à l'an passé: environ 5% de plus.

Les prix ne sont d'ailleurs pas les mêmes selon les jours, il faudra dépenser 10 francs de plus pour le mercredi (avec Will Smith et Texas en tête d'affiche) ou le soir de clôture dimanche (avec David Guetta, le rappeur Rilès ou encore la jeune vedette biennoise Nemo). Soit 94 francs et 79 francs en tarif réduit.

Cité par le quotidien 24 Heures, David Franklin, directeur communication et ventes du Paléo Festival, défend ainsi le renchérissement du festival:

«Les prix des billets sont adaptés à nos frais. Comme tout le reste de la société, nous sommes touchés par l’inflation. Cela se répercute sur les tarifs.



Le marché des artistes est actuellement un peu fou, ce qui peut expliquer une part de l’augmentation. Mais ce n’est pas tout, il y a également les coûts de production des spectacles ou encore les frais de constructions. Il n’y a pas un élément secret qui se cache derrière cet accroissement. On suit le coût de la vie.»​

La billetterie ouvrait le 26 mars.

Ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir un billet peuvent miser sur la Bourse aux billets qui ouvrira le 2 avril:

«La bourse aux billets, plateforme officielle pour l'achat et la revente de billets en toute sécurité et aux prix officiels, ouvrira le 2 avril 2025 à 11h sur paleo.ch.» Paléo

Programme du Paléo Festival

