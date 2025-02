Les contributions suisses à l'UNRWA sont menacées

La commission de politique extérieure du Conseil des Etats a accepté sur le fil une motion de David Zuberbühler (UDC/AR) qui menace de couper les vivres à l'UNRWA. Image: KEYSTONE

Acceptée sur le fil par la commission de politique extérieure du Conseil des Etats, une motion réclame que la Suisse suspende immédiatement ses contributions à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Le motionnaire, l'UDC David Zuberbühler, réclame l'arrêt immédiat du soutien financier helvétique, actuel et futur. La commission a approuvé son texte par 6 voix contre 6 avec la voix prépondérante du président Marco Chiesa (UDC/TI). Le National a déjà donné son aval en septembre passé.

La commission estime que la Suisse ne doit pas soutenir financièrement une organisation potentiellement liée au terrorisme, indiquent mardi les services du Parlement. D'autre part, elle considère que d'autres organisations pourraient effectuer les tâches de l'UNRWA.

Une minorité est opposée à la motion. Selon elle, les activités de l'agence sont actuellement indispensables dans la région, et la suspension immédiate des contributions à l'UNRWA serait dramatique pour la population civile.



Consulter les commissions

Dans la foulée, la commission a accepté une autre motion du National, par 9 voix contre 4. Elle a toutefois modifié le texte: les commissions de politique extérieure doivent être consultées préalablement à tout versement de contributions à l’UNRWA. Celle-ci doit par ailleurs exclusivement profiter à la population civile du Proche-Orient dans le besoin.

Dans sa version initiale, la motion charge le Conseil fédéral de s'engager auprès de la communauté internationale en faveur d'une solution pour remplacer l'UNRWA. Il s'agit d'examiner des alternatives, par exemple la possibilité d'intégrer l'aide aux Palestiniens et Palestiniennes dans l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

La commission a encore refusé une série d'autres textes. A l'unanimité, elle a rejeté une motion qui demande de réaffecter la contribution de la Suisse à l’UNRWA pour 2024 directement à la population palestinienne, afin de garantir qu'aucun transfert d'argent ne soit effectué en faveur de l'UNRWA. Le texte est devenu obsolète, selon la commission.

Cette dernière a aussi rejeté par 7 voix contre 2 et 2 abstentions une initiative du canton de Genève «pour que la Suisse verse sa contribution à l'UNRWA sans plus attendre». Ainsi que, sans opposition, trois pétitions d'Amnesty International, du Centre pour l'action non violente CENAC et de l'association Campax, qui demandent de soutenir l'UNRWA et de s'engager pour un cessez-le-feu immédiat. (mbr/ats)