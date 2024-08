La jeunesse socialiste exige un congé payé en temps de canicule

Keystone

La chaleur a tué 542 personnes en Suisse en 2023. Une pétition lancée par la jeunesse socialiste exige un congé pour tous les travailleurs lorsque la température de 30 degrés est dépassée.

La jeunesse socialiste suisse (JS) exige dans une pétition des congés de chaleur, alors que la canicule bat son plein en Suisse. Tous les travailleurs ainsi que les écoliers et étudiants devraient pouvoir prendre congé dès que la limite des 30° est dépassée, indique le parti mardi.

«Dans les cas où le congé de chaleur n'est pas possible, dans les services d'urgence par exemple, les conditions de travail doivent être strictement adaptées avec des horaires plus courts par exemple» Communiqué de la JS

Celle-ci déplore l'absence d'une réglementation sur un arrêt de travail en cas de chaleur extrême:

«Il est urgent de légiférer sur les vagues de chaleur, sinon nous ferons chaque année face à plus de morts» Mirjam Hostetmann, présidente de la JS Suisse

Rien qu'en 2023, 47 000 personnes sont mortes en Europe à cause de la chaleur, souligne le parti. Ce chiffre s'élève à 542 en Suisse. Les jeunes socialistes réclament également dans leur pétition une semaine de travail de 25 heures avec un salaire inchangé et six semaines de vacances. (jch/ats)