Des Palestiniens peinent à obtenir de la nourriture distribuée dans une cuisine communautaire à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, lundi 2 juin 2025. Keystone

130 000 Suisses exigent que le Conseil fédéral agisse «maintenant» pour Gaza

Le PS suisse a remis 130 000 signatures à la Chancellerie, exigeant une action immédiate de la Suisse pour Gaza et dénonçant l’inaction du Conseil fédéral.

Le PS Suisse a remis, lundi, les signatures de son appel pour Gaza à la Chancellerie fédérale. Selon ce parti, «l’inaction de la Suisse officielle devient de plus en plus insupportable». Environ 130 000 personnes appellent le conseiller fédéral Ignazio Cassis à agir «dès maintenant».

«Le Conseil fédéral ne peut plus rester silencieux, maintenant que les signatures ont été remises à la Chancellerie fédérale, que 55 anciens diplomates, deux anciennes conseillères fédérales Ruth Dreifuss et Micheline Calmy-Rey, et de nombreux employés du DFAE ont appelés à agir», affirme Cédric Wermuth, co-président du parti socialiste suisse (PS) dans un communiqué lundi. Les quelque 130 000 signatures ont été récoltées en un peu plus d'une semaine, selon le PS.

«Nos demandes au Conseil fédéral restent les mêmes, a poursuivi Mattea Meyer, co-présidente du PS. Soutenir les efforts internationaux afin que l’aide humanitaire puisse à nouveau parvenir aux Gazaouis, condamner les crimes de guerre et empêcher le nettoyage ethnique qui menace, adopter les sanctions de l’UE contre les colons israéliens, reconnaître l’Etat palestinien et renforcer son engagement pour libérer les otages restés aux mains du Hamas.»

Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur son sol le 7 octobre 2023.La situation humanitaire est désastreuse dans le territoire palestinien, où Israël a imposé un blocus complet pendant plus de deux mois. Partiellement assoupli fin mai, ce siège a entraîné de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres biens de première nécessité. (jah/ats)