L'armée de l'air néerlandaise commande un simulateur en Suisse

Le constructeur aéronautique Pilatus a reçu une commande de l'armée de l'air néerlandaise pour un système de formation des pilotes. Le contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, a été signé et la livraison est prévue pour le premier semestre 2027.

Fin janvier, l'Office fédéral de la cybersécurité mettait en garde contre une hausse des tentatives d'escroqueries par le biais d'annonces de logement. Voici comment les déceler afin de s'en protéger.

Les logements vacants et bon marché dans les grandes villes de Suisse sont très recherchés. Les escrocs le savent et en profitent pour arnaquer les personnes intéressées. Fin janvier, l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) indique, sur son site internet, «une hausse des tentatives d'escroqueries par le biais d'annonces de logement» et explique comment se protéger.