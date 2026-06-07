beau temps21°
DE | FR
burger
Suisse
People

Ana de Armas craque pour la Suisse

Ana de Armas en Suisse
L'actrice en vacances en Suisse centrale.Image: montage watson

Ana de Armas craque pour la Suisse

L'ex de Tom Cruise était en mode détente au lac des Quatre-Cantons.
07.06.2026, 19:2807.06.2026, 19:30

L'actrice cubaine a profité d'un séjour qui ressemble fort au Chenot Palace de Weggis, le palace wellness au bord du lac des Quatre-Cantons.

Ana de Armas au palace de Weggis
La vue depuis le Chenot Palace à Weggis.instagram: de Ana de Armas

Entre farniente et balades, la star de Blonde et Knives Out est visiblement conquise par la Suisse centrale. Elle voue même une véritable fascination pour les cygnes du lac et leurs bébés. On la comprend: avec les Alpes et une eau d'un turquoise, difficile de repartir. Ana de Armas n'est pas la première star internationale à succomber aux charmes de la Suisse, et certainement pas la dernière.

Selfie: Ana de Armas à Weggis
Ana fait bronzette sur la terrasse du palace.instagram: Ana de Armas
Cygnes: Ana de Armas instagram
Elle a adoré nos cygnes.Instagram: Ana de Armas
bateau des quatres cantons de ana de armas
Le bateau du lac des Quatre-Cantons passe devant elle. Instagram: Ana de Armas
Selfie Ana de Armas Instagram
Le lac et Ana.instagram: Ana de Armas
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Vincent Kucholl ne prend pas de risque? «Une critique un peu facile»
2
Vincent Kucholl ne prend pas de risque? «Une critique un peu facile»
de Fred Valet, Marine Brunner
Deux Romands ont gagné une île: «On ne pourra pas y vivre»
Deux Romands ont gagné une île: «On ne pourra pas y vivre»
de Fred Valet
Metallica a-t-il bien vieilli? On est allé vérifier à Zurich
Metallica a-t-il bien vieilli? On est allé vérifier à Zurich
de Stefan Künzli
James Bond est de retour et c'est aussi bien qu'au cinéma
James Bond est de retour et c'est aussi bien qu'au cinéma
de Sainath Bovay
Thèmes
Les stars à poil au festival de Cannes
1 / 17
Les stars à poil au festival de Cannes
Les tenues les plus scandaleuses du Festival de Cannes
partager sur Facebookpartager sur X
Artus et l'équipe d’«Un p’tit truc en plus» font vibrer Cannes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'UDC torpille l'armée
Longtemps porte-étendard de l'armée suisse, l'UDC s'allie aujourd'hui à la gauche pour freiner son réarmement et faire échouer un vote crucial. Un virage qui interroge la crédibilité du parti.
L'UDC est traditionnellement considéré comme le parti militaire de la Suisse. Avec Adolf Ogi (1988 à 2000), Samuel Schmid (2001 à 2008), Ueli Maurer (2009 à 2015) et Guy Parmelin (2016 à 2018), l'Union démocratique du centre a dirigé pendant 29 ans, presque sans interruption, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
L’article