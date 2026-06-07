Ana de Armas craque pour la Suisse
L'ex de Tom Cruise était en mode détente au lac des Quatre-Cantons.
L'actrice cubaine a profité d'un séjour qui ressemble fort au Chenot Palace de Weggis, le palace wellness au bord du lac des Quatre-Cantons.
Entre farniente et balades, la star de Blonde et Knives Out est visiblement conquise par la Suisse centrale. Elle voue même une véritable fascination pour les cygnes du lac et leurs bébés. On la comprend: avec les Alpes et une eau d'un turquoise, difficile de repartir. Ana de Armas n'est pas la première star internationale à succomber aux charmes de la Suisse, et certainement pas la dernière.
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