La prochaine pleine lune est appelée «lune rose». Image: iStockphoto

Cette «super lune rose» vous donne des jours de congé

La prochaine pleine lune arrive vite, on pourra l'observer dès ce 1er avril. Voici les particularités à savoir sur cette «lune rose».

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Dans la nuit du mercredi 1er avril au 2 avril, la lune sera pleine. Visible dès le coucher du soleil, elle atteindra son point culminant aux alentours de 4h du matin.

Si elle est surnommée «lune rose», ce n'est pas dû à sa teinte. Cette appellation est en réalité symbolique: elle fait référence à la floraison printanière d’une plante en Amérique du Nord, le phlox. Dans les faits, l’astre pourrait plutôt apparaître orangé, voire légèrement rouge. Ce phénomène s’explique par l’atmosphère terrestre, qui filtre les couleurs et laisse davantage passer les tons chauds.

Une «super lune rose» pour avril

Ce mois-ci l'on verra une super lune, elle apparaîtra donc plus grande et plus lumineuse que d’habitude, car elle se trouve plus proche de la Terre. Néanmoins, il faudra compter sur l'amabilité des nuages. Mais selon les prévisions de MétéoSuisse, le ciel devrait être partiellement dégagé sur une grande partie du pays, malgré quelques nuages. De quoi espérer admirer la lune dans de bonnes conditions.

La pleine lune du 1er au 2 avril fixe Pâques

La date de Pâques varie d'année en année. La plus importante fête chrétienne sera ainsi célébrée, cette année, le dimanche 5 avril. L'année dernière, elle tombait le dimanche 20 avril. En 2008, la résurrection de Jésus a même été commémorée un 23 mars. Pourquoi ces différences? La pleine lune.

Elle ne se contente pas d’offrir un beau spectacle: elle joue aussi un rôle dans le calendrier. Elle sert en effet de référence pour fixer la date de Pâques, célébrée le premier dimanche suivant la première pleine lune du printemps. En partant de là, on pourra profiter de lui dire merci pour les jours de congés qu'auront de nombreux travailleurs ce vendredi et ce lundi 6 avril. (hun)