Révélations sur les mousses du Constellation

Jacques Moretti n'aurait pas pu acheter ses mousses acoustiques chez Hornbach. Selon le détaillant, celles-ci ne figuraient pas dans son catalogue lorsque le Corse prétend les avoir achetées.

Entendu quelques heures après la tragédie de Crans-Montana, le 1er janvier dernier, Jacques Moretti avait déclaré avoir lui-même installé les mousses acoustiques au plafond du Constellation. Pour ce faire, il aurait enlevé les anciennes pour les remplacer par de neuves achetées au magasin Hornbach de Riddes (VS) en 2015.

Mais de nouvelles informations viennent contredire cette version. Selon Le Temps, Hornbach a ainsi été sommé le 14 janvier dernier de fournir au Ministère public valaisan le catalogue «des plaques de mousse isolante acoustique à excroissance» qu'il vendait en 2015.

Réponse du détaillant: aucun produit de ce type ne figurait dans l'assortiment de ses magasins avant mars 2016. L'enseigne n'a, de plus, retrouvé aucune trace de l'achat mentionné par le patron du Constellation.

La vitesse de propagation la plus élevée

Pour ce qui est des mousses, Horbach a fourni aux enquêteurs les informations relatives à deux versions provenant de deux fabricants différents, relate Le Temps: celle du fabricant belge Noma Acoustic et celle de l’Allemand Softpur. Il s'agit de deux produits aux caractéristiques similaires, soit une mousse souple alvéolée en polyuréthane, inflammable à partir d’environ 405 °C.

Selon le journal, les deux versions sont classées M4 selon les dispositions françaises et américaines, ce qui correspond à la vitesse de propagation du feu la plus élevée. Elles sont donc considérées «facilement inflammables».

Pour rappel, les mousses insonorisantes du Constellation sont suspectées d'avoir été enflammées par des bougies étincelantes, provoquant l'incendie du bar et la mort de 41 personnes la nuit du Nouvel An. (jzs)