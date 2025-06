Le président du PLR, Thierry Burkart, annonce sa démission

Le président du PLR suisse, le sénateur argovien Thierry Burkart, démissionne pour le mois d'octobre.

Plus de «Suisse»

Thierry Burkart. Keystone

Le conseiller aux Etats Thierry Burkart a décidé de quitter ses fonctions de président du PLR en octobre 2025, après quatre années à la tête du parti. A 48 ans, l’élu argovien souhaite à l’avenir se consacrer de nouveau exclusivement aux questions de fond en tant que conseiller aux Etats, et accorder plus de temps à ses activités professionnelles.

«Je remercie la base du PLR, les sections cantonales, le groupe parlementaire fédéral et surtout mes vice-présidentes et vice-présidents ainsi que mon équipe au secrétariat général. Ils m’ont accordé une grande confiance dès le premier jour», a déclaré Burkart dans un communiqué de presse. Le moment est «opportun» pour un changement à la tête du parti, selon ce dernier.

Qu'a-t-il fait?

Le PLR remercie son président «pour son engagement exceptionnel, son leadership et son dévouement indéfectible à la cause libérale-radicale» durant quatre ans. L'Argovien avait succédé à l'actuelle conseillère aux Etats Petra Gössi (SZ). Le PLR est aujourd'hui un parti uni qui a des positions claires et une structure solide.

Pendant son mandat de président du parti, Thierry Burkart a modernisé l'organisation du PLR. Sur les questions de fond, l'Argovien a clairement positionné le PLR et affiné son profil politique, écrit le parti libéral-radical. Selon les observateurs, Thierry Burkart a effectivement réorienté son parti plus clairement à droite, notamment sur les questions de sécurité et de défense, d'immigration et d'environnement. Il a aussi durci la ligne du PLR sur l'énergie, en rouvrant la porte à la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse.

Un virage qui n'a pas porté ses fruits aux élections fédérales de 2023 au Conseil national, le PLR ayant récolté 14,3% de part électorale, de justesse devant le Centre et loin derrière l'UDC et le PS. «Nous devons constater que nous n'avons pas atteint notre objectif», avait alors déclaré Thierry Burkart peu après les élections, citant entre autres la «débâcle autour de Credit Suisse» comme explication.

Et maintenant?

La commission de sélection sera élue par la conférence des présidents de partis cantonaux. La suite de la procédure sera rendue publique lors d'un point presse jeudi, annonce le PLR suisse. Le comité directeur du parti propose le conseiller national Beat Walti (ZH) pour diriger cette commission.

Beat Walti. Keystone

Thierry Burkart, 49 ans et avocat, est membre du Conseil des Etats depuis 2019, après avoir siégé au National de 2015 à 2019. En 2023, il a été réélu aux Etats avec le meilleur résultat de l'histoire de son canton. De 2001 à 2015, il a également été membre du Grand Conseil argovien, qu'il a présidé en 2014. De 2010 à 2013, il a présidé le PLR argovien.

(jah avec ats)