Financement de l'AVS: le PLR réclame des chiffres fiables

Le PLR et l'Usam saluent toutefois le fait que le Conseil fédéral ait renoncé à recourir à une augmentation des cotisations salariales pour financer la 13e rente. Pour le PLR, tout doit être mis en oeuvre pour que la classe moyenne qui travaille et les PME ne soient pas mises à contribution:

L'Iran menace Israël et la Suisse joue un rôle spécial dans cette crise

Entre l'Iran et Israël, les efforts diplomatiques vont bon train – et c'est grâce à Nadine Olivieri Lozano, l'ambassadrice suisse é Téhéran. Le calme avant la tempête suite à l'assassinat du chef du Hamas par Israël.

Nadine Olivieri Lozano, l'ambassadrice de Suisse à Téhéran, ne doit pas beaucoup dormir en ce moment. Plus la crise au Proche-Orient s'aggrave et plus l'Iran est impliqué, plus ses services deviennent importants.