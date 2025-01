Rolf Schweiger a siégé aux Etats de décembre 1999 à décembre 2011. Image: KEYSTONE

Éclaboussé par le scandale Crypto, ce PLR est décédé

L'ancien conseiller aux Etats Rolf Schweiger s'est éteint. Le Zougois s'était retrouvé sous le feu des projecteurs durant l'affaire Crypto en février 2020.

L'ancien conseiller aux Etats libéral-radical zougois Rolf Schweiger est décédé samedi à Baar (ZG) à l'âge de 80 ans. Il a siégé aux Etats de décembre 1999 à décembre 2011.

Un porte-parole du PLR du canton de Zoug a confirmé le décès annoncé lundi par le Blick. C'était «une personnalité impressionnante» avec des arguments pertinents, intelligents et astucieux et aussi beaucoup d'humour, a indiqué le président du PLR Thierry Burkart à l'agence Keystone-ATS.

Rolf Schweiger a présidé le Conseil des Etats en 2004. En avril 2004, le Zougois a accédé à la présidence du PLR, mandat qu'il a dû céder en novembre de la même année en raison d'un burn-out.

Scandale Crypto

De 2014 à 2018, Rolf Schweiger a été membre du conseil d'administration de Crypto SA. Il s'est ainsi retrouvé sous le feu des projecteurs quand le scandale Crypto a éclaté en février 2020.

Les services de renseignement américains (CIA) et allemands (BND) ont, durant des dizaines d'années, intercepté des milliers de documents via les appareils de chiffrement de l'entreprise Crypto. Ils ont aussi écouté les conversations de plus de cent Etats étrangers.

La CIA et le BND ont acheté l'entreprise zougoise à parts égales en 1970, en passant par une fondation basée au Liechtenstein. Le BND a quitté l'opération en 1993, mais la CIA a prolongé les écoutes jusqu'en 2018 au moins.

Une enquête parlementaire a montré que le service de renseignement suisse savait depuis 1993 que des services étrangers se cachaient derrière Crypto. Il a collaboré avec eux pour collecter des informations. (jzs/ats)