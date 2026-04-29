Un agent de Fedpol est soupçonné dans une affaire liée au crime organisé. Image: montage watson

Ce que révèle le profil de l'agent de Fedpol qui aurait été corrompu

Ironie amère: des informations ont fuité vers la mafia depuis l’institution même censée lutter contre le crime organisé. Le suspect aurait monnayé ces données contre d’importantes sommes.

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«La bonne information doit parvenir au bon moment, de la bonne manière, au bon destinataire»: voici l'un des fondements de Fedpol, l'Office fédéral de police. L'institution souligne:

«Une gestion efficace des données et des informations est la condition d’une lutte réussie contre la criminalité et de l’accomplissement de toutes les missions.»

Mais lorsque les mauvaises informations arrivent au mauvais endroit au mauvais moment, les choses peuvent prendre une tournure catastrophique – plus encore si la fuite émane de l'interne.

Pendant plusieurs années, un homme aurait ainsi vendu des informations à une organisation criminelle active dans le trafic de drogue. Fedpol confirme l’arrestation d’une «possible source interne» qui aurait transmis «contre rémunération des informations confidentielles». La nature exacte de ces données, l’identité des destinataires ou encore les opérations compromises restent inconnues: l’autorité garde le silence.

On en parlait ici 👇 Un employé de Fedpol arrêté pour suspicion de corruption massive

Pour les réseaux de narcotrafic, des éléments tels que les listes internes de personnes recherchées ou les informations sur des opérations en cours présentent une valeur considérable. Une chose semble claire: le suspect aurait perçu des «sommes importantes», selon une source.

Quel est le profil du corrompu présumé?

L’homme serait de nationalité suisse, comme les autres personnes arrêtées; possiblement avec un parcours migratoire. Il travaillait au sein du service de sécurité de la Confédération, chargé notamment de la protection des conseillers fédéraux, des parlementaires, des hôtes étrangers, des bâtiments fédéraux et des représentations diplomatiques. Il ne s’agissait pas d’un cadre, mais d’un agent actif dans la protection rapprochée.

Dans cette fonction, il avait accès à des données sensibles: adresses, programmes et informations personnelles concernant les personnes qu’il devait protéger – membres du gouvernement, élus, dignitaires étrangers, hauts fonctionnaires ou diplomates. Selon qui est l’organisation criminelle impliquée, la fuite de telles informations pourrait s’avérer extrêmement dangereuse.

Arrestations spectaculaires à Bâle

L’interpellation du suspect s’inscrit dans une opération d’envergure. Six personnes ont été arrêtées, douze perquisitions menées. Des interventions ont également eu lieu en Allemagne et en France.

A Bâle, des unités spéciales sont intervenues en plein jour. Une vidéo diffusée par 20 Minuten montre une unité antiterroriste procédant à plusieurs arrestations en pleine chaussée. Les forces de l’ordre bloquent la circulation avec plusieurs véhicules, extraient un homme d’une voiture, lui bandent les yeux avant de l’emmener dans un fourgon noir. Un second individu est interpellé peu après. On y voit également deux policiers fouiller une voiture grise, armes au poing.

On ignore si le suspect principal a été arrêté lors de cette intervention. Quoi qu’il en soit, une opération en pleine journée, au cœur du trafic urbain, reste inhabituelle – signe que les autorités ont jugé nécessaire d’agir rapidement. Selon une source fiable, l’homme était déjà dans le viseur de Fedpol depuis plusieurs mois.

La directrice de l'Office, Eva Wildi-Cortés, déclare dans une vidéo:

«Cette personne a vraisemblablement commis de graves violations de ses obligations légales et professionnelles»

Dans un décor sombre, devant le drapeau de l’institution, elle promet que l’affaire sera élucidée «rapidement et de manière exhaustive». Et d’assurer que sa police continuera d’agir «avec détermination» contre le crime organisé.

La patronne de Fedpol 👇 Vidéo: extern / rest

Une affaire d’ampleur encore floue

L’identité du réseau criminel impliqué reste inconnue: organisation suisse ou groupe mafieux étranger? Les indices laissent toutefois penser à une affaire d’une ampleur inhabituelle pour la Suisse, possiblement liée à des structures internationales puissantes. Une source confie:

«Nous ne voyons pour l’instant que la partie émergée de l’iceberg»

Selon des sources internes, le principal problème concerne désormais la taupe elle-même. En tant que policier, il devra choisir entre coopérer avec les enquêteurs ou garder le silence. Parler pourrait, toutefois, le mettre en grave danger: les organisations criminelles tolèrent rarement les témoignages. Elles cherchent souvent à influencer les déclarations des accusés par l’intermédiaire d’avocats de confiance, et à identifier qui dit quoi.

Dans ses objectifs officiels, Fedpol affirme «perturber le crime organisé en Suisse par des mesures préventives, coopératives et répressives». Une mission aujourd’hui mise à rude épreuve. (adapt. tam)