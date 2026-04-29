beau temps19°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Fedpol arrête un agent accusé de corruption: voici son profil

Une taupe aurait été été identifiée dans les services de Fedpol.
Un agent de Fedpol est soupçonné dans une affaire liée au crime organisé.Image: montage watson

Ce que révèle le profil de l'agent de Fedpol qui aurait été corrompu

Ironie amère: des informations ont fuité vers la mafia depuis l’institution même censée lutter contre le crime organisé. Le suspect aurait monnayé ces données contre d’importantes sommes.
29.04.2026, 18:5829.04.2026, 18:58
Henry Habegger
Michael Graber

«La bonne information doit parvenir au bon moment, de la bonne manière, au bon destinataire»: voici l'un des fondements de Fedpol, l'Office fédéral de police. L'institution souligne:

«Une gestion efficace des données et des informations est la condition d’une lutte réussie contre la criminalité et de l’accomplissement de toutes les missions.»

Mais lorsque les mauvaises informations arrivent au mauvais endroit au mauvais moment, les choses peuvent prendre une tournure catastrophique – plus encore si la fuite émane de l'interne.

Pendant plusieurs années, un homme aurait ainsi vendu des informations à une organisation criminelle active dans le trafic de drogue. Fedpol confirme l’arrestation d’une «possible source interne» qui aurait transmis «contre rémunération des informations confidentielles». La nature exacte de ces données, l’identité des destinataires ou encore les opérations compromises restent inconnues: l’autorité garde le silence.

On en parlait ici 👇

Un employé de Fedpol arrêté pour suspicion de corruption massive

Pour les réseaux de narcotrafic, des éléments tels que les listes internes de personnes recherchées ou les informations sur des opérations en cours présentent une valeur considérable. Une chose semble claire: le suspect aurait perçu des «sommes importantes», selon une source.

Quel est le profil du corrompu présumé?

L’homme serait de nationalité suisse, comme les autres personnes arrêtées; possiblement avec un parcours migratoire. Il travaillait au sein du service de sécurité de la Confédération, chargé notamment de la protection des conseillers fédéraux, des parlementaires, des hôtes étrangers, des bâtiments fédéraux et des représentations diplomatiques. Il ne s’agissait pas d’un cadre, mais d’un agent actif dans la protection rapprochée.

Pourquoi les interdictions d'entrée ont explosé en Suisse

Dans cette fonction, il avait accès à des données sensibles: adresses, programmes et informations personnelles concernant les personnes qu’il devait protéger – membres du gouvernement, élus, dignitaires étrangers, hauts fonctionnaires ou diplomates. Selon qui est l’organisation criminelle impliquée, la fuite de telles informations pourrait s’avérer extrêmement dangereuse.

Arrestations spectaculaires à Bâle

L’interpellation du suspect s’inscrit dans une opération d’envergure. Six personnes ont été arrêtées, douze perquisitions menées. Des interventions ont également eu lieu en Allemagne et en France.

A Bâle, des unités spéciales sont intervenues en plein jour. Une vidéo diffusée par 20 Minuten montre une unité antiterroriste procédant à plusieurs arrestations en pleine chaussée. Les forces de l’ordre bloquent la circulation avec plusieurs véhicules, extraient un homme d’une voiture, lui bandent les yeux avant de l’emmener dans un fourgon noir. Un second individu est interpellé peu après. On y voit également deux policiers fouiller une voiture grise, armes au poing.

La Suisse renforce sa lutte contre le crime organisé

On ignore si le suspect principal a été arrêté lors de cette intervention. Quoi qu’il en soit, une opération en pleine journée, au cœur du trafic urbain, reste inhabituelle – signe que les autorités ont jugé nécessaire d’agir rapidement. Selon une source fiable, l’homme était déjà dans le viseur de Fedpol depuis plusieurs mois.

La directrice de l'Office, Eva Wildi-Cortés, déclare dans une vidéo:

«Cette personne a vraisemblablement commis de graves violations de ses obligations légales et professionnelles»

Dans un décor sombre, devant le drapeau de l’institution, elle promet que l’affaire sera élucidée «rapidement et de manière exhaustive». Et d’assurer que sa police continuera d’agir «avec détermination» contre le crime organisé.

La patronne de Fedpol 👇

Vidéo: extern / rest

Une affaire d’ampleur encore floue

L’identité du réseau criminel impliqué reste inconnue: organisation suisse ou groupe mafieux étranger? Les indices laissent toutefois penser à une affaire d’une ampleur inhabituelle pour la Suisse, possiblement liée à des structures internationales puissantes. Une source confie:

«Nous ne voyons pour l’instant que la partie émergée de l’iceberg»

Selon des sources internes, le principal problème concerne désormais la taupe elle-même. En tant que policier, il devra choisir entre coopérer avec les enquêteurs ou garder le silence. Parler pourrait, toutefois, le mettre en grave danger: les organisations criminelles tolèrent rarement les témoignages. Elles cherchent souvent à influencer les déclarations des accusés par l’intermédiaire d’avocats de confiance, et à identifier qui dit quoi.

Dans ses objectifs officiels, Fedpol affirme «perturber le crime organisé en Suisse par des mesures préventives, coopératives et répressives». Une mission aujourd’hui mise à rude épreuve. (adapt. tam)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Pour se détendre, 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Un policier imite un chien pour faire sortir des suspects
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il y a 20 ans, cette star du ski suisse était assassinée
Le 30 avril 2006, Corinne Rey-Bellet était tuée par son mari aux Crosets (VS). La skieuse valaisanne avait 33 ans, un fils de deux ans, et venait de demander la séparation. On appelait ça un drame. On dit aujourd'hui féminicide. Récit.
En février 2003, c'est la lumière, les cloches et la gloire qui dessinent un sourire sur le visage de Corinne Rey-Bellet. Sur ses skis Dynastar, la Valaisanne devient vice-championne du monde de descente à Saint-Moritz, seulement battue par la Canadienne Mélanie Turgeon.
L’article