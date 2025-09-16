Des huskies attelés (image d'illustration). Image: Shutterstock

Chihuahua attaqué dans une forêt romande: «Ils l’ont carrément désossé»

Un chihuahua a été tué par des huskies dans le Jura. Le maître raconte un «drame dans le drame».

La promenade dominicale de David Seri a viré au cauchemar, le 7 septembre, dans la forêt de Lucelle (JU). Vers 9h30, l’homme marchait avec ses deux chiens lorsqu’il a croisé plusieurs attelages de huskies lancés sur le même chemin, rapporte Le Quotidien Jurassien. Son shikoku était tenu en laisse, mais son chihuahua de 11 ans, Adjay, se tenait comme à son habitude au pied de son maître, en bon pépère.

Les premiers chiens du convoi sont passés sans incident. Mais l’un des huskies situés plus en arrière s’est soudain jeté sur le petit toutou. «Tout est allé très vite. J’ai tenté de défendre Adjay en donnant des coups de pied. Ça hurlait de partout. J’avais les jambes couvertes de bleus», raconte le Jurassien:

«Ils l’ont carrément désossé!»

Deux mushers à vélo, accompagnant l’attelage, ont tenté d’intervenir, sans succès.

Le chihuahua, gravement blessé, a été euthanasié par une vétérinaire arrivée sur place en urgence. Le shikoku, lâché dans la panique, a réussi à s’enfuir et à échapper à l’attaque. L’identité des propriétaires des huskies n’est pas encore établie. Une plainte contre inconnu a été déposée.

Pourquoi cette attaque?

Selon un recensement effectué en août 2025, le canton du Jura compte 8189 chiens, dont 300 chihuahuas et 195 huskies, rapportent nos confrères. Ces derniers sont prisés pour les attelages sportifs, mais leur instinct peut ressurgir.

Un chihuahua (illustration). Image: Shutterstock

Les organisateurs de courses de chiens de traîneau conseillent aux maîtres d’éviter de promener leur animal le long des parcours. En effet, le husky est un chien facile et sociabilisé avec l’homme, explique le vétérinaire cantonal Lionel Bertholet. Mais il précise:

«Son instinct de prédateur ressurgit parfois. Et avec l’effet de meute, cela peut avoir des conséquences graves. On ne pourra jamais empêcher ce genre d’accidents.»

La chance dans le malheur de David Seri est que sa petite fille de 5 ans, Giuliana, ne l’accompagnait pas ce matin-là. Elle avait préféré une sortie à cheval avec une tante. «Adjay était le chien de mon épouse, décédée il y aura bientôt deux ans. Cela ajoute un drame au drame», confie-t-il. Pour éviter de nouveaux accidents, des affiches de mise en garde ont été placardées dans la région de Bourrignon, Lucelle et Pleigne. (jah)