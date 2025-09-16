en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Des huskies tuent un chihuahua dans le Jura

Des huskies traînent un attelage sur roues.
Des huskies attelés (image d'illustration).Image: Shutterstock

Chihuahua attaqué dans une forêt romande: «Ils l’ont carrément désossé»

Un chihuahua a été tué par des huskies dans le Jura. Le maître raconte un «drame dans le drame».
16.09.2025, 15:48

La promenade dominicale de David Seri a viré au cauchemar, le 7 septembre, dans la forêt de Lucelle (JU). Vers 9h30, l’homme marchait avec ses deux chiens lorsqu’il a croisé plusieurs attelages de huskies lancés sur le même chemin, rapporte Le Quotidien Jurassien. Son shikoku était tenu en laisse, mais son chihuahua de 11 ans, Adjay, se tenait comme à son habitude au pied de son maître, en bon pépère.

Les premiers chiens du convoi sont passés sans incident. Mais l’un des huskies situés plus en arrière s’est soudain jeté sur le petit toutou. «Tout est allé très vite. J’ai tenté de défendre Adjay en donnant des coups de pied. Ça hurlait de partout. J’avais les jambes couvertes de bleus», raconte le Jurassien:

«Ils l’ont carrément désossé!»

Deux mushers à vélo, accompagnant l’attelage, ont tenté d’intervenir, sans succès.

Le chihuahua, gravement blessé, a été euthanasié par une vétérinaire arrivée sur place en urgence. Le shikoku, lâché dans la panique, a réussi à s’enfuir et à échapper à l’attaque. L’identité des propriétaires des huskies n’est pas encore établie. Une plainte contre inconnu a été déposée.

Pourquoi cette attaque?

Selon un recensement effectué en août 2025, le canton du Jura compte 8189 chiens, dont 300 chihuahuas et 195 huskies, rapportent nos confrères. Ces derniers sont prisés pour les attelages sportifs, mais leur instinct peut ressurgir.

Promener son chien le long des pistes de huskies, un danger sous-estimé.
Un chihuahua (illustration).Image: Shutterstock

Les organisateurs de courses de chiens de traîneau conseillent aux maîtres d’éviter de promener leur animal le long des parcours. En effet, le husky est un chien facile et sociabilisé avec l’homme, explique le vétérinaire cantonal Lionel Bertholet. Mais il précise:

«Son instinct de prédateur ressurgit parfois. Et avec l’effet de meute, cela peut avoir des conséquences graves. On ne pourra jamais empêcher ce genre d’accidents.»

La chance dans le malheur de David Seri est que sa petite fille de 5 ans, Giuliana, ne l’accompagnait pas ce matin-là. Elle avait préféré une sortie à cheval avec une tante. «Adjay était le chien de mon épouse, décédée il y aura bientôt deux ans. Cela ajoute un drame au drame», confie-t-il. Pour éviter de nouveaux accidents, des affiches de mise en garde ont été placardées dans la région de Bourrignon, Lucelle et Pleigne. (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Elle se fait agresser dans un tram à Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce détaillant étranger s'installe dans les anciens murs de Migros
3
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
L'été est-il de retour en Suisse? Un expert répond
La douceur estivale fait son retour cette semaine en Suisse avec des températures qui se hissent jusqu'à 32 degrés à Sion. Explications.
Amis des beaux jours, vous pouvez être ravis, MétéoSuisse annonce une fin de semaine ensoleillée avec des températures allant jusqu'à 27 degrés à Genève et même 32 degrés à Sion. Est-ce le retour de l'été? Un météorologue nous répond.
L’article