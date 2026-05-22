Un homme de 32 ans perd la vie sur un chantier à Crans-Montana

Les autorités valaisannes ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel sur un chantier.

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Un ouvrier portugais de 32 ans est décédé mercredi après avoir été percuté par une barre métallique sur un chantier à Crans-Montana (VS). L'homme a succombé à ses blessures à l'hôpital dans la soirée, a indiqué la police cantonale vendredi.

L'accident s'est produit peu après 14h sur un chantier à Aminona, sur la commune de Crans-Montana. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, l'homme a été percuté par une barre métallique durant des travaux de forage.

Image: Police valaisanne

Les secours dépêchés sur place lui ont prodigué les premiers soins avant son héliportage au CHUV à Lausanne. La victime y est décédée dans le courant de la soirée.

Le Ministère public a ouvert une instruction. Celle-ci devra déterminer les circonstances exactes de l'accident. (jah/ats)