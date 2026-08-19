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Saas-Grund: deux corps retrouvés en Valais après 34 ans

Deux dépouilles ont été libérées par la fonte du glacier du Trift
Les deux dépouilles ont été libérées par la fonte du glacier du Trift, sur la commune de Saas-Grund (VS).Image: Police cantonale valaisanne

Ils avaient disparu il y a 34 ans: deux corps retrouvés en Valais

Deux dépouilles ont récemment été découvertes à Saas-Grund (VS). A la suite d'analyses ADN, elles ont été identifiées comme appartenant à deux alpinistes belges ayant disparu dans la région en 1992.
19.08.2026, 13:5619.08.2026, 13:56

Les corps de deux alpinistes belges, âgés de 39 et 41 ans, disparus en 1992, ont été découverts le 26 juillet dernier sur le territoire de la commune de Saas-Grund (VS). Les dépouilles ont été libérées par la fonte du glacier du Trift.

Le 26 juillet, une opération de récupération a été organisée et les corps ont été acheminés à l’Institut de médecine légale de l’Hôpital du Valais, à Sion, afin de procéder à leur identification.

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«Une comparaison directe des profils ADN a permis d’établir formellement qu’il s’agissait de deux alpinistes portés disparus dans la région du Weissmies depuis 1992», précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mercredi.

Une météo exécrable

Le 4 septembre 1992, les deux hommes avaient quitté la cabane de Weissmies avec pour objectif de gravir le sommet du Weissmies (4017 mètres) et de rejoindre la cabane d'Almagell. Surpris par une météo exécrable, ils ne sont jamais arrivés à destination.

Les mois suivants, plusieurs actions de recherche ont eu lieu, ce qui avait permis de découvrir un sac à dos, mais pas les randonneurs, jusqu'au mois dernier.

Pas un phénomène unique

En Valais, la Police cantonale tient une liste des personnes portées disparues recensant les signalements enregistrés depuis 1925. Il s’agit principalement de personnes disparues en haute montagne ou dans des cours et plans d’eau.

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«Avec le recul des glaciers, il arrive que des dépouilles de personnes portées disparues en montagne plusieurs décennies auparavant soient mises au jour», conclut la Police cantonale valaisanne. (jzs/ats)

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