Le procédé employé par les auteurs de ce genre d'escroqueries reste sensiblement le même d'un cas à l'autre. Image: KEYSTONE

Escroqueries au faux policier: 28 cas depuis juillet à Neuchâtel

Les escroqueries au faux policier ou au faux banquier continuent de faire de nombreuses victimes dans le canton de Neuchâtel.

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Depuis le début du mois de juillet, vingt-huit cas ont été annoncés à la police, pour un préjudice total d'environ 180'000 francs. Quinze auteurs ont pu être identifiés, a indiqué mercredi la police neuchâteloise, qui détaille les processus et rappelle les règles de prudence.

Mode opératoire identique

Le procédé employé par les auteurs de ce genre d'escroqueries reste sensiblement le même d'un cas à l'autre. Une personne, généralement âgée, reçoit un appel téléphonique l'informant que sa carte bancaire ou son compte fait l'objet d'un piratage. L'interlocuteur, se faisant passer pour un policier ou un collaborateur de banque, annonce qu'un agent va se déplacer prochainement pour récupérer la carte concernée.

Une personne se présente effectivement au domicile de la victime peu de temps après, alors que celle-ci est toujours en communication téléphonique avec le premier auteur. Maintenue dans cet échange, la victime relâche son attention et ne perçoit pas le caractère frauduleux de la démarche.

Carte bancaire faussement sectionnée

Afin de renforcer la crédibilité de leur mise en scène, les auteurs proposent parfois à leurs victimes de se rendre elles-mêmes à un poste de police, tout en choisissant volontairement un moment ou des circonstances où ce déplacement n'est pas réalisable. Ils leur demandent aussi de sectionner leur carte bancaire en deux, en veillant à ne pas abîmer la puce électronique.

Cette instruction, présentée comme une mesure de protection, sert en réalité aux escrocs à reconstituer la carte pour l'utiliser ultérieurement, la victime restant quant à elle convaincue que celle-ci a été rendue inutilisable.

Rapidité

Trois nouveaux cas ont été signalés au cours de la semaine écoulée. «Dans chacune de ces affaires, les auteurs présumés ont pu être interpellés, et l'un d'entre eux a été placé en détention préventive», a précisé la police.

Dans la majorité des cas résolus, c'est la réactivité des victimes qui a permis l'interpellation des auteurs présumés: celles-ci ont contacté la police sans attendre, parfois même avant l'arrivée du coursier à leur domicile.

Règles de précaution

La police ou une banque ne demandent jamais, par téléphone, de remettre ou de détruire une carte bancaire ni de communiquer un code confidentiel.

En cas de doute, il convient de raccrocher et de composer soi-même le numéro officiel de la police (117) ou de sa banque, en utilisant un autre appareil si possible.

Il ne faut jamais remettre sa carte bancaire, des espèces ou des valeurs à une personne inconnue se présentant à son domicile, quel que soit le motif invoqué. Toute sollicitation suspecte doit être signalée sans tarder à la police. (sda/ats)