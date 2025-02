Un trafic de drogue important et «violent» démantelé en Valais

Un réseau de trafic de drogue actif à Sierre (VS) a été mis en échec par la police valaisanne. Il a généré des millions de francs en écoulant une demi-tonne de haschich. Son fonctionnement rappelle celui des banlieues françaises.

La police cantonale valaisanne a démantelé un réseau de trafic de drogue qui a écoulé plus d'une demi-tonne de haschich et deux kilos de cocaïne en trois ans dans la région de Sierre. Une trentaine de personnes, dont un tiers sont des mineurs, ont été interpellées. 60% sont étrangers et 40% suisses, selon 24 heures.

«Ces volumes, inédits en Valais pour des produits cannabiques, ont pu générer un chiffre d'affaires à la revente en rue de plus de 4 millions de francs pour le haschich et de plus de 175 000 francs pour la cocaïne», ont fait savoir le Ministère public du canton du Valais et la police cantonale dans un communiqué. Des calculs qui seraient par ailleurs «sous-évalués», selon plusieurs policiers contactés par 24 heures.

Une violence inédite pour la Suisse

Selon l'enquête, initiée au printemps 2023, le réseau s'approvisionnait essentiellement en Suisse romande. Il était organisé selon une structure pyramidale et employait également des mineurs comme «transporteurs, revendeurs ou guetteurs».

L'enquête a révélé une montée en puissance des actes de violence liés à l'activité du réseau, notamment pour le recouvrement de dettes, ajoutent les autorités.

«Les passages à tabac, menaces et chantages sont monnaie courante» 24 heures

Le quotidien vaudois évoque ainsi «un mode opératoire proche de celui des banlieues françaises» ainsi qu'une «violence inédite» pour la Suisse, même si dans un degré moindre comparé à des villes comme Marseille.

«Lorsqu’il leur semblait nécessaire d’en faire usage, le recours à la violence était systématique» Le Nouvelliste

L'enquête a mobilisé près de 80 policiers et aura duré un an et demi.

