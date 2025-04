Vaud: Plusieurs personnes âgées arnaquées par de faux policiers

Cinq personnes se faisant passer pour des policiers auprès de victimes âgées ont été interpellées dans le canton de Vaud, prises sur le fait. Le ministère public et le tribunal des mineurs ont ouvert des procédures, indique la police cantonale vaudoise, vendredi, dans un communiqué.

C'est mercredi que la police (la vraie) a été mise en alerte, lorsqu'elle a reçu une dizaine d'appels lui signalant des tentatives d'escroquerie aux faux policiers dans plusieurs communes du canton de Vaud, comme Pully, Lutry, Orbe, Founex, Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne et Saint-Prex.

Modus operandi

A chaque fois, le même mode opératoire était utilisé par les malfrats. Les victimes étaient d'abord contactées par téléphone par des personnes parlant français qui leur annonçaient que des prélèvements suspects avaient été effectués sur leurs comptes en banque ou que leur carte de crédit avait été piratée.

Les escrocs envoyaient ensuite au domicile de leur victime un complice qui se faisait passer pour un faux policier ou un faux assureur. Sur place, celui-ci persuadait la personne âgée de lui confier ses cartes bancaires et de crédit ainsi que des objets de valeur pour les mettre en lieu sûr.

Selon la police cantonale vaudoise, certaines victimes se sont exécutées «et ont ainsi perdu d'importantes sommes d'argent». Les personnes escroquées étaient âgées entre 78 pour la plus jeune et 101 ans pour la plus âgée.

Cinq personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre «sur place». A Pully, les trois suspects sont de nationalité congolaise et suisse et sont âgés de 18, 20 et 21 ans. A Saint-Prex, il s'agit d'un homme de nationalité française de 23 ans et d'une jeune femme de 17 ans, de nationalité espagnole.

La police cantonale vaudoise rappelle les précautions à prendre pour ne pas se retrouver victime d'une arnaque aux faux policiers. Il faut notamment ne jamais donner d'informations personnelles par téléphone, ne jamais remettre des cartes de crédit et leurs codes à un inconnu et appeler les forces de l'ordre au moindre doute. (mbr/ats)