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Une vaste plantation de cannabis démantelée en Argovie

Une vaste plantation de cannabis démantelée en Argovie

La police a découvert une installation illégale dans un bâtiment à Spreitenbach (AG), saisissant une tonne de cannabis, des armes et de l’argent liquide. Trois hommes ont été arrêtés lors de l’intervention.
21.03.2026, 16:4621.03.2026, 16:46
Einsatzkraefte der Polizei auf dem Gelande des Bildungszentrums Zofingen BZZ nach einem Messerangriff eines unbekannten Mannes auf mehrere Personen an verschiedenen Orten in Zofingen am Mittwoch, 15. ...
Trois hommes ont été arrêtés.Keystone

La police cantonale zurichoise a découvert une plantation de cannabis dans un bâtiment à Spreitenbach (AG). Elle a saisi une tonne de cannabis, ainsi que plusieurs armes, des munitions, un gilet pare-balles et de l'argent liquide.

L'opération s'est déroulée jeudi, a indiqué la police cantonale zurichoise samedi. Les enquêteurs ont été conduits jusqu'à cette installation par des «indices policiers». Ils ont ensuite contrôlé un Allemand de 36 ans qui quittait le bâtiment à bord d'une voiture. Ils ont alors découvert des «traces de marijuana» et 30'000 euros en liquide.

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Une heure plus tard, un Kosovar de 26 ans et un Albanais de 29 ans ont été contrôlés alors qu'ils entraient dans le bâtiment. Les deux hommes ont été arrêtés pour soupçon de violation de la loi sur les stupéfiants et infraction aux dispositions relatives à l'entrée sur le territoire.

En pénétrant dans le site, les forces de l'ordre ont découvert 24'000 plants de cannabis interdits et une tonne de produits à base de cannabis contenant du THC. Elles ont aussi saisi plusieurs armes, des munitions, un gilet pare-balles ainsi qu'environ 11'000 francs en espèces. Les trois suspects ont été arrêtés et devront répondre de leurs actes devant la justice. (dal/ats)

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