beau temps16°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Genève: un homme armé d'un couteau retranché dans son appartement

Genève: un homme armé d'un couteau retranché dans son appartement

Un homme est retranché à son domicile genevois. La police tente de le contacter pendant que le quartier est bouclé.
22.04.2026, 17:2422.04.2026, 17:25

L'information a été révélée par 20 minutes. Depuis 15h30, un homme sème la panique dans un quartier genevois. Les forces de l'ordre sont intervenues allée numéro 8, dans la rue du Vélodrome, située au bout du boulevard Carl-Vogt dans le quartier de la Jonction.

L'opération est confirmée par Léna Keller, porte-parole de la police cantonale, à nos confrères. «Nos services ont été sollicités pour un individu retranché chez lui, qui auparavant s'était montré menaçant envers un tiers.»

L'individu, un quadragénaire connu pour des troubles dans le quartier, aurait perdu son sang-froid à l'arrivée de deux huissiers, les poursuivant avec un couteau avant de se barricader chez lui.

Par conséquent, la rue du Vélodrome est barrée par des rubalises et fermée à la circulation et aux piétons. Le secteur est également bouclé de l'autre côté de l'immeuble, côté Arve et quai Ernest-Ansermet. (svp)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
1
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Crans-Montana: Un concert et hommage aura lieu ce mercredi
Un concert caritatif réunit une vingtaine d’artistes mercredi à Lausanne pour soutenir les victimes du drame de Crans-Montana. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés aux familles touchées.
Un concert hommage au profit des victimes de l'incendie de Crans-Montana est organisé mercredi soir à la salle Métropole à Lausanne. Intitulé «Aux coeurs de Crans», il réunira une vingtaine d'artistes dont Richard Cocciante, Jean-Baptiste Guégan, Julie Pietri, Julie Zenatti, Gjon's Tears ou encore l'ex-bassiste et chanteur du groupe Gold, Alain Llorca.
L’article