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Genève: un homme perturbé maîtrisé par la police

Un quartier genevois bouclé à cause d&#039;un forcené retranché chez lui.
A Genève, la rue du Vélodrome est barrée par des rubalises et fermée à la circulation et aux piétons.Image: watson

Genève: l'homme retranché interpellé sous les applaudissements

Retranché dans son appartement genevois depuis 15h30, l'homme a été appréhendé par la police deux heures plus tard, le quartier bouclé dans l'intervalle.
22.04.2026, 17:2422.04.2026, 18:38

L'information a été révélée par 20 minutes. Depuis 15h30, un homme sème la panique dans un quartier genevois. Les forces de l'ordre sont intervenues allée numéro 8, dans la rue du Vélodrome, située au bout du boulevard Carl-Vogt dans le quartier de la Jonction.

L'opération est confirmée par Léna Keller, porte-parole de la police cantonale, à nos confrères. «Nos services ont été sollicités pour un individu retranché chez lui, qui auparavant s'était montré menaçant envers un tiers.»

Vidéo: watson

L'individu, un quadragénaire connu pour des troubles dans le quartier, aurait perdu son sang-froid à l'arrivée de deux huissiers, les poursuivant avec un couteau avant de se barricader chez lui.

Par conséquent, la rue du Vélodrome est barrée par des rubalises et fermée à la circulation et aux piétons. Le secteur est également bouclé de l'autre côté de l'immeuble, côté Arve et quai Ernest-Ansermet.

Après des opérations menées par les forces de l'ordre, ce n'est qu'à 17h30 que l'homme s'est avancé sur son balcon, rapporte 20 minutes. Il était en présence de sa mère. Il est ensuite retourné dans son appartement, alors que sa génitrice est revenue se présenter à plusieurs reprises face aux négociateurs.

A 17h50, fin de l'opération: l'homme a été emmené par la police, salué par les applaudissements des personnes présentes.(svp)

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