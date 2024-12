Colis piégés à Genève: deux hommes arrêtés

Pour l'instant, rien ne filtre sur les motifs de ces explosions. Le MPC a simplement informé Keystone-ATS que «les investigations sont toujours en cours, afin d'examiner toutes les pistes possibles», et qu'à ce stade des investigations, il n'était pas en mesure d'en dire plus sur cette affaire.

L'information, révélée par la Tribune de Genève et 20 Minutes, a été confirmée vendredi à Keystone-ATS par l'avocat genevois Vincent Spira, qui défend les intérêts d'un des suspects. «Mon client n'a rien à voir avec cette affaire et conteste toutes les charges qui pèsent sur lui», a-t-il souligné.

Deux personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur les deux explosions de colis piégés qui se sont produites à Genève, en août et en novembre, à St-Jean et à Grange-Canal. Une fille de 12 ans avait été grièvement blessée par l'une des déflagrations.

Comment 11 Américains ont fait plier le géant suisse Lindt

Clap de fin pour l'affaire judiciaire impliquant Lindt & Sprüngli depuis deux ans aux Etats-Unis. En cause: la présence soi-disant non conforme de cadmium et de plomb dans certains chocolats noirs. Le fabricant a rejeté ces accusations et a conclu un accord extrajudiciaire avec les plaignants.

Fin abrupte d'une action groupée contre Lindt & Sprüngli. Après un litige devant un tribunal fédéral de New York concernant la teneur en métaux lourds de plusieurs chocolats noirs, un accord a récemment été trouvé pour mettre fin à la procédure civile. C'est ce qui ressort de documents que s'est procurés CH Media (réd: le groupe auquel appartient watson).