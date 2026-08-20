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Une substance inconnue déclenche une grosse opération à Zurich

Une substance inconnue déclenche une grosse opération dans cette ville suisse

La découverte d'une substance inconnue jeudi après-midi dans un immeuble de bureaux à Zurich a déclenché une grosse intervention.
20.08.2026, 17:4920.08.2026, 17:49

Le produit s'est révélé être inoffensif mais un important contingent de policiers, pompiers et ambulanciers a été déployé.

La présence d'une substance inconnue dans un immeuble de bureaux et de commerces a été signalée jeudi vers 13h45, indique la police municipale de Zurich. Les services d'urgence et plusieurs patrouilles ont immédiatement été dépêchés dans le 8e arrondissement de la ville.

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Les pompiers professionnels en combinaisons de protection sont entrés dans le bâtiment munis d'instruments de mesure. Un expert en agents biologiques avait également été appelé en renfort.

Les mesures effectuées ont montré que la substance était inoffensive, selon le communiqué. Une dizaine de personnes présentes dans le bâtiment avaient été évacuées et il n'y a aucun blessé. (sda/ats)

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Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
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