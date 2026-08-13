Enquête ouverte après la mort d’un enfant dans un accident à Liddes (image d'illustration). Image: Police cantonale valaisanne

Un garçon de 9 ans meurt après un accident agricole en Valais

Un véhicule agricole a quitté la route lundi soir. Grièvement blessé et transporté au CHUV, le garçon qui le conduisait y est mort le lendemain.

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Un garçon de 9 ans est décédé mardi des suites de ses blessures subies lors d'un accident survenu lundi à Liddes (VS). Il se trouvait à bord d'un véhicule agricole lorsque celui-ci a quitté la chaussée, indique jeudi la police cantonale valaisanne.

L'accident s'est produit vers 18h30 sur la route du Châtelard, au lieu-dit «La Montau». Grièvement blessé, l'enfant a été héliporté au CHUV à Lausanne, où il est décédé le lendemain.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. (jah/ats)