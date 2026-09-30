beau temps25°
DE | FR
burger
Suisse
Police

La Migros Avry Centre évacuée à Fribourg

Clients et employés d&#039;Avry Centre ont dû quitter le centre commercial mercredi matin. Pas de panique: il s&#039;agissait d&#039;un exercice d&#039;évacuation.
L'exercice s'est déroulé au centre commercial d'Avry Centre, dans le canton de Fribourg.Image: migros

Une Migros évacuée en Romandie

Clients et employés d'Avry Centre (FR) ont dû quitter le centre commercial mercredi matin. Pas de panique: il s'agissait d'un exercice d'évacuation.
30.09.2026, 12:4030.09.2026, 12:49

Message dans les haut-parleurs, évacuation des commerces et mobilisation des équipes de sécurité: Avry Centre, dans le canton de Fribourg, a organisé mercredi matin un exercice d'évacuation d'envergure afin de tester ses procédures en cas d'urgence.

L'opération a débuté à 9h15, indique Migros Neuchâtel-Fribourg, propriétaire du centre commercial, dans un communiqué. Clients et collaborateurs ont été priés de quitter les lieux en raison d'un prétendu «incident technique».

Migros: 24 magasins Tegut doivent encore trouver preneur
Migros: 24 magasins Tegut doivent encore trouver preneur

L'exercice a mobilisé plusieurs intervenants, dont la protection civile et des partenaires de sécurité. Une dizaine d'arbitres étaient également présents pour évaluer son déroulement.

Pour rendre le scénario plus réaliste, des apprentis de Migros ont joué le rôle de victimes nécessitant une prise en charge particulière.

Des parents pas au courant

Une fois dehors, clients et collaborateurs ont été rassemblés devant Avry Centre, où la protection civile avait installé des tentes et des bancs. Pommes, chocolat et eau ont été distribués aux personnes présentes.

Selon le communiqué de Migros, l'évacuation s'est déroulée «dans le calme et de manière efficace». La gestion de la garderie a notamment été saluée lors du débriefing. Certains parents ne savaient pas qu'il s'agissait d'un exercice et se sont inquiétés. Migros estime que les équipes ont su maintenir «un cadre rassurant».

Migros se prépare à l'un des plus grands changements de son histoire
Migros se prépare à l'un des plus grands changements de son histoire

Un débriefing a ensuite réuni les différents intervenants afin d'identifier les points forts de l'opération et les pistes d'amélioration. L'exercice devait notamment permettre de tester les procédures d'urgence tout en limitant autant que possible les perturbations pour les commerces. (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Cette femelle ourse sait ouvrir les portières
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Neuchâtel: le financement des soins à domicile inquiète les députés
Le budget 2027 prévoit qu'une partie du coût des soins à domicile payée par le canton de Neuchâtel soit reportée sur les patients.
Les bénéficiaires de prestations complémentaires ou de l'aide sociale, ainsi que les enfants ne seraient pas touchés par cette mesure, a déclaré Frédéric Mairy, conseiller d'Etat en charge de la santé, en réponse à des questions de deux députés.
L’article