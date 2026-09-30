L'exercice s'est déroulé au centre commercial d'Avry Centre, dans le canton de Fribourg. Image: migros

Une Migros évacuée en Romandie

Clients et employés d'Avry Centre (FR) ont dû quitter le centre commercial mercredi matin. Pas de panique: il s'agissait d'un exercice d'évacuation.

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Message dans les haut-parleurs, évacuation des commerces et mobilisation des équipes de sécurité: Avry Centre, dans le canton de Fribourg, a organisé mercredi matin un exercice d'évacuation d'envergure afin de tester ses procédures en cas d'urgence.

L'opération a débuté à 9h15, indique Migros Neuchâtel-Fribourg, propriétaire du centre commercial, dans un communiqué. Clients et collaborateurs ont été priés de quitter les lieux en raison d'un prétendu «incident technique».

L'exercice a mobilisé plusieurs intervenants, dont la protection civile et des partenaires de sécurité. Une dizaine d'arbitres étaient également présents pour évaluer son déroulement.

Pour rendre le scénario plus réaliste, des apprentis de Migros ont joué le rôle de victimes nécessitant une prise en charge particulière.

Des parents pas au courant

Une fois dehors, clients et collaborateurs ont été rassemblés devant Avry Centre, où la protection civile avait installé des tentes et des bancs. Pommes, chocolat et eau ont été distribués aux personnes présentes.

Selon le communiqué de Migros, l'évacuation s'est déroulée «dans le calme et de manière efficace». La gestion de la garderie a notamment été saluée lors du débriefing. Certains parents ne savaient pas qu'il s'agissait d'un exercice et se sont inquiétés. Migros estime que les équipes ont su maintenir «un cadre rassurant».

Un débriefing a ensuite réuni les différents intervenants afin d'identifier les points forts de l'opération et les pistes d'amélioration. L'exercice devait notamment permettre de tester les procédures d'urgence tout en limitant autant que possible les perturbations pour les commerces. (jah)