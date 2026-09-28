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Migros: 24 magasins Tegut doivent encore trouver preneur

Le retrait de Migros d&#039;Allemagne se complique encore. Après Edeka, le gendarme de la concurrence émet désormais des réserves sur plusieurs magasins destinés à Rewe.
Image: montage watson avec agences

Migros: 24 magasins Tegut doivent encore trouver preneur

Migros Zurich a salué lundi la décision de l'Office fédéral allemand de la concurrence de valider le rachat par Edeka de 178 magasins Tegut, mais doit trouver un autre acheteur pour 24 supermarchés.
28.09.2026, 18:1628.09.2026, 18:16

Migros Zurich travaille «à une reprise ordonnée», tout en regrettant que l'Office fédéral n'ait pas validé la cession de tous les magasins prévus, a tenu à souligner dans le communiqué Patrik Pörtig, à la tête de la coopérative zurichoise, propriétaire de la chaîne de supermarchés depuis 2013. Pour autant, le retrait du géant orange du marché de la grande distribution alimentaire en Allemagne avance comme prévu, selon lui.

«Edeka s'est engagée à ne pas acquérir 24 autres magasins Tegut pendant quatre ans, afin d'atténuer le phénomène de concentration», précise l'autorité allemande dans un communiqué distinct.

«Cela évite que l'acquisition ne pénalise les consommateurs des régions concernées»

Le projet de rachat initial prévoyait l'acquisition par la chaîne Edeka de 202 supermarchés Tegut, 41 magasins automatisés Teo, de la boulangerie Herzberg Bäckerei et d'un centre logistique.

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«Sans les engagements proposés, le rachat aurait vraisemblablement entravé de manière significative la concurrence effective dans 34 zones de marché régionales en Hesse, en Thuringe, en Bavière du Nord et dans le Bade-Wurtemberg. De plus, Edeka aurait vraisemblablement acquis une position dominante, ou l'aurait renforcée, dans neuf de ces zones de marché», détaille l'Office fédéral allemand de la concurrence.

Migros Zurich ajoute que la fermeture de la centrale de Fulda aura lieu le 31 mars prochain.

L'Office fédéral allemand de la concurrence poursuit l'examen du projet d'acquisition de magasins par le groupe Rewe. Le délai a été prolongé jusqu'au 29 octobre. Il avait déjà autorisé en juin dernier l'acquisition de 36 magasins Tegut, pour la plupart de petite taille, par Tante Enso.

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L'institution rappelle que la concentration est élevée dans secteur de la grande distribution alimentaire en Allemagne. Seuls quatre acteurs ont totalisé plus de 90% des ventes l'an passé. Edeka est le premier distributeur, avec environ 30% du marché, suivi du groupe Schwarz (Lidl/Kaufland, 25%), de Rewe (environ 22%) et d'Aldi (environ 15%).

En mars dernier, la cession de la chaîne déficitaire Tegut, regroupant 340 sites et 7400 employés, a été annoncée par Migros. Un mois plus tard, les estimations des pertes pour Migros Zurich prédisaient un maximum de 600 millions d'euros, soit 570 millions de francs. (sda/awp/ats)

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