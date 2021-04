Les gardes-frontières suisses ont attrapé 700 personnes sans test PCR

Suisse

Covid: Les douaniers suisses ont attrapé 700 personnes sans test PCR



Image: Keystone

Les fonctionnaires ne vérifient que sporadiquement si le règlement Covid est respecté. Néanmoins, ils détectent de nombreuses violations.

Le règlement Covid sur la circulation internationale des personnes est en vigueur en Suisse depuis février. Il stipule que les gens entrant en Suisse en provenance de pays à haut risque doivent avoir sur eux un test PCR négatif. Ce dernier ne doit pas dater de plus de 72 heures.

Les gens qui entrent en Suisse en voiture, en bus ou en train ne sont pas contrôlées systématiquement. Les frontières sont généralement ouvertes et l'Administration fédérale des douanes n'effectue que des contrôles aléatoires. Cependant, les gardes-frontières attrapent pas mal de monde qui entrent en Suisse depuis une zone à risque sans avoir effectué de test PCR. Jusqu'à présent, il y a eu plus de 700 cas, selon l'administration des douanes. Dans un cas sur cinq, une amende de 200 francs a été infligée. A noter, que cet organe est responsable des routes et des chemins de fer ainsi que des petits aéroports.

A l'aéroport de Zurich, par exemple, c'est la police cantonale qui effectue des contrôles. Celle-ci a jusqu'à présent infligé «une bonne douzaine» d'amendes pour des tests manquants, selon la Chancellerie d'Etat de Zurich. Le nombre est faible, car en effet il n'est pas permis, normalement, de monter dans un avion sans un test PCR. Les compagnies aériennes ne sont donc pas autorisées à laisser embarquer une personne dont le test n'est pas négatif.

Les voyageurs italiens en tête Les statistiques de l'administration des douanes montrent également où la plupart des absents sont attrapés: à la frontière italienne, suivie par les passages vers la France, l'Allemagne et l'Autriche.

Image: Keystone

Le temps printanier augmente l'envie de voyager à Pâques. Toutefois, l'Administration des douanes s'attend à ce que la situation à la frontière soit plus calme, pendant les vacances, que lors des années précédentes (avant le Covid). Elle ne s'attend pas à une ruée de touristes étrangers, bien que les hôtels soient ouverts. Un porte-parole de l'administration douanière a déclaré: «Nous serons présents aux postes frontières dans le cadre de nos contrôles habituels». Les douanes estiment que de nombreux Suisses ne voyageront pas à l'étranger, car les restrictions y sont trop importantes.

En Allemagne, la Suisse ne classe que le Land de Thuringe comme zone à risque. En Italie, la plupart des régions figurent sur la liste. Toutefois, les pays limitrophes de la Suisse sont exclus. L'Autriche et la France sont chacune classées parmi les zones à risque. Toute personne se rendant en Suisse en provenance de ces régions doit non seulement avoir sur elle un test négatif, mais aussi être en quarantaine.

