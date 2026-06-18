Image: Police valaisanne

Une femme tombe d'une fenêtre: drame en Valais

Une Valaisanne de 55 ans a perdu la vie à Sion mercredi en chutant de la fenêtre de son appartement.

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Une femme est décédée mercredi à Sion après avoir chuté d'une fenêtre de son appartement. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle effectuait des travaux de nettoyage lorsqu'elle est tombée.

Grièvement blessée, cette femme de 55 ans a été transportée en ambulance à l’hôpital de Sion où elle a succombé à ses blessures, indique jeudi la police valaisanne dans un communiqué. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (jzs/ats)