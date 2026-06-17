Cette créatrice romande a conçu l'accessoire le plus cool du Mondial
La Coupe du Monde n'est pas qu'une affaire de gros mollets, de points et d'émotions footballistiques. C'est aussi l'occasion de grands moments de mode. Longtemps resté l'apanage des supporters, le maillot de son équipe préféré devient aujourd'hui un accessoire de style, déclinable de mille façons.
Si le football inspire depuis longtemps les maillots, les sneakers et les collections streetwear, grâce à la styliste suisse Joana Bender, il se retrouve désormais… au bout du bras.
Baptisées «Football Bags», ces petites merveilles sont confectionnées à partir de ballons des différentes nations. Chaque modèle est confectionné à la main et se veut unique.
Disponible en édition limitée chez Manor Genève
Les pièces sont disponibles en exclusivité dans un corner dédié au Manor Genève jusqu’au 13 juillet, dans le cadre de son opération estivale «One Game, One Love» lancée par l'enseigne du 8 au 28 juin. Parmi les produits phares figurent notamment les maillots de la Suisse, du Portugal et d’autres sélections nationales.
Mais, à n'en pas douter... ce sont bien les «Football Bags» qui seront les stars.
Curieux d'en voir plus de vos propres yeux? La Fripe à Jo fera également partie des créateurs et créatrices suisses qui feront défiler leurs créations lors de deux défilés d'avant-match, le 18 juin à 19h30 au Cercle des Bains, à Genève, et le 24 juin à 19h30 à l'Uptown, également à Genève. Plus d'informations ici.
(mbr)