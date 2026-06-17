La créatrice genevoise Joana Bender détourne les ballons de football pour en faire des sacs à main aussi insolites que désirables, disponibles en exclusivité chez Manor Genève. image: @lafripeajo

Cette créatrice romande a conçu l'accessoire le plus cool du Mondial

Preuve que le Mondial ne se limite pas à la sueur et aux larmes sur le terrain et en gradins, le football s'invite aussi dans la rue et sur les défilés: la créatrice genevoise Joana Bender, fondatrice de la marque La Fripe à Jo, elle, a imaginé le sac le plus désirable de l'été alors que le tournoi bat son plein.

Plus de «Suisse»

La Coupe du Monde n'est pas qu'une affaire de gros mollets, de points et d'émotions footballistiques. C'est aussi l'occasion de grands moments de mode. Longtemps resté l'apanage des supporters, le maillot de son équipe préféré devient aujourd'hui un accessoire de style, déclinable de mille façons.

Si le football inspire depuis longtemps les maillots, les sneakers et les collections streetwear, grâce à la styliste suisse Joana Bender, il se retrouve désormais… au bout du bras.

Baptisées «Football Bags», ces petites merveilles sont confectionnées à partir de ballons des différentes nations. Chaque modèle est confectionné à la main et se veut unique.

On vous parlait de La Fripe à Jo et de sa créatrice ici... «Ils m'ont prise pour Rihanna»

...Ah, et ici! Je me suis battue avec une créatrice de mode

Disponible en édition limitée chez Manor Genève

Les pièces sont disponibles en exclusivité dans un corner dédié au Manor Genève jusqu’au 13 juillet, dans le cadre de son opération estivale «One Game, One Love» lancée par l'enseigne du 8 au 28 juin. Parmi les produits phares figurent notamment les maillots de la Suisse, du Portugal et d’autres sélections nationales.

Mais, à n'en pas douter... ce sont bien les «Football Bags» qui seront les stars.

image: @lafripeajo

Le corner de La Fripe à Jo, chez Manor Genève. image: manor

Curieux d'en voir plus de vos propres yeux? La Fripe à Jo fera également partie des créateurs et créatrices suisses qui feront défiler leurs créations lors de deux défilés d'avant-match, le 18 juin à 19h30 au Cercle des Bains, à Genève, et le 24 juin à 19h30 à l'Uptown, également à Genève. Plus d'informations ici.

(mbr)

Vidéo: watson