Police

Violente altercation à Hauterive: deux hommes hospitalisés

Violente altercation près de Neuchâtel: deux hommes hospitalisés

Une bagarre violente a éclaté mardi dans un immeuble de Hauterive. Deux hommes hospitalisés, enquête ouverte par la police
10.09.2025, 12:4610.09.2025, 12:46
Une violente altercation entre deux hommes, des Suisses de 20 et 31 ans, a éclaté mardi dans un immeuble à Hauterive (NE), l’un des protagonistes ayant été sérieusement blessé au dos par un objet tranchant. L’autre, en état de décompensation, a causé divers dommages.

Tous deux ont été hospitalisés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, a indiqué mercredi la police neuchâteloise. Alertés et rapidement arrivés sur place, les gendarmes de police secours ont découvert deux personnes blessées, précise le communiqué.

Violente altercation à Hauterive: deux hommes hospitalisés
Image: watson

L'individu en état de décompensation se trouvait dans la cour de l’immeuble, alors que l’autre s'était réfugié dans le local à vélos. Lors de sa crise, le premier a causé des dommages à des véhicules stationnés et bousculé une femme qui tentait de lui venir en aide.

Opération nécessaire

Deux ambulances ont été mobilisées dans la foulée. L’homme blessé au dos a été opéré, tandis que l’autre a également été admis à l'hôpital pour traiter diverses blessures. Les deux individus sont domiciliés sur le littoral neuchâtelois.

L'affaire a nécessité l’intervention de trois patrouilles de gendarmerie, de la police judiciaire. Le procureur de service a été renseigné et diverses investigations sont en cours afin d’établir les circonstances exactes de l'altercation. (jah/ats)

