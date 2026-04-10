ciel couvert12°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Neuchâtel: une femme retrouvée morte dans ce village

Une policiere de la Police cantonale neuchateloise photographies avec une voiture de police, le 5 juin 2015, a Neuchatel. (KEYSTONE/Sandro Campardo) Eine Polizistin der Kantonspolizei Neuenburg best ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Une femme retrouvée morte dans ce village romand

Le corps sans vie d'une femme a été découvert aux Geneveys-sur-Coffrane, dans le Val-de-Ruz (NE). Sa disparition avait été signalée le 26 mars dernier.
10.04.2026, 12:2710.04.2026, 12:27

La femme signalée disparue le 26 mars dernier a été retrouvée sans vie jeudi en fin d'après-midi dans les environs du village des Geneveys-sur-Coffrane. La police a pu établir les conséquences du décès et écarter toute intervention d'un tiers.

La police cantonale neuchâteloise demande aux personnes ayant relayé l'avis de disparition de supprimer leurs publications, de manière à éviter toute nouvelle diffusion de l'image de la victime.

Cette commune romande se fait saboter par Google et prend des mesures

Elle avait lancé un avis de disparition le 26 mars dernier, cette femme de 54 ans ayant quitté son domicile des Genevey-sur-Coffrane deux jours plus tôt. La police la décrivait comme une personne «vulnérable sur le plan psychique» qui «pourrait être désorientée». (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
de Sven Papaux
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
2
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
de Alberto Silini
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
de Benjamin Weinmann
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
de Alyssa Garcia
Thèmes
Il coince sa voiture entre deux murs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un blindé de l'armée suisse bascule: des soldats à l'hôpital
Un accident impliquant un Duro de l'armée suisse est survenu mercredi Hinwil (ZH). Quatre militaires ont été blessés.
L'accident d'un véhicule militaire de type Duro dans un giratoire, mercredi après-midi à Hinwil (ZH), a fait quatre blessés, issus d'une école de recrues. Ces derniers ont été hospitalisés, dont un par hélicoptère.
L’article