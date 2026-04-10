Une femme retrouvée morte dans ce village romand
Le corps sans vie d'une femme a été découvert aux Geneveys-sur-Coffrane, dans le Val-de-Ruz (NE). Sa disparition avait été signalée le 26 mars dernier.
La femme signalée disparue le 26 mars dernier a été retrouvée sans vie jeudi en fin d'après-midi dans les environs du village des Geneveys-sur-Coffrane. La police a pu établir les conséquences du décès et écarter toute intervention d'un tiers.
La police cantonale neuchâteloise demande aux personnes ayant relayé l'avis de disparition de supprimer leurs publications, de manière à éviter toute nouvelle diffusion de l'image de la victime.
Elle avait lancé un avis de disparition le 26 mars dernier, cette femme de 54 ans ayant quitté son domicile des Genevey-sur-Coffrane deux jours plus tôt. La police la décrivait comme une personne «vulnérable sur le plan psychique» qui «pourrait être désorientée». (jzs/ats)
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