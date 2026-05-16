Trois incendies ont eu lieu dans la région d'Utzensdorf (BE)

La police bernoise a lancé un appel à la prudence après les incendies survenus dans la région d'Utzensdorf. Image: Shutterstock

La région d'Utzensdorf, entre Berne et Soleure, a été la cible de trois incendies en quelques heures. La piste criminelle est privilégiée par les autorités.

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Trois incendies se sont déclarés en l'espace de quelques heures vendredi dans la région d'Utzensdorf, entre Berne et Soleure. Ils ont tous été éteints. La police bernoise privilégie la piste criminelle, mais un lien entre les trois sinistres n'est pas établi. Une enquête est en cours pour déterminer s'ils sont liés ou non.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un hangar a d'abord été la proie des flammes à Utzenstorf (BE). Les pompiers ont rapidement maîtrisé et éteint l'incendie. Peu après, un incendie a été signalé dans un immeuble locatif, qui, selon la police, a été éteint par un tiers.

Un appel à la prudence lancé

Vendredi après-midi, c'est une maison individuelle qui était en feu dans la commune voisine de Wiler bei Utzenstorf. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. Les pompiers locaux ont rapidement maîtrisé l'incendie.

La police cantonale a lancé un appel à la prudence samedi. Il convient de toujours fermer à clé son logement, même en cas d'absence de courte durée. Il faut également veiller à ce que les portes secondaires, menant par exemple à la buanderie, au garage ou au local à vélos, soient elles aussi fermées à clé. (btr/ats)