Une cycliste de 28 ans perd la vie à Genève par un camion

Un policier de la police genevoise regarde le velo du cycliste, qui a perdu la vie apres avoir ete renverse par un camion a l&#039;angle de l&#039;avenue Guiseppe Motta et le chemin Camille Vidart, ce ...
Le vélo de la jeune femme, qui a perdu la vie après avoir été renversée par un camion, lundi matin à Genève.Keystone
Une cycliste de 28 ans a été mortellement fauchée par un camion lundi matin à Genève, alors qu’elle circulait sur une bande cyclable. Une enquête est en cours pour établir les circonstances de ce huitième décès sur les routes genevoises en 2025.
15.12.2025, 18:2915.12.2025, 18:29

Une cycliste de 28 ans a perdu la vie à Genève après avoir été percutée par un camion. A la suite du choc, elle a été entrainée sous le véhicule et était décédée lorsque les secours sont arrivés sur place.

Dramatique collision entre cyclistes à Genève

L'accident s'est produit lundi matin à l'angle de l'Avenue Giuseppe-Motta et du chemin Camille-Vidart, écrit la police cantonale de Genève dans un communiqué. Le chauffeur du camion, âgé de 52 ans, circulait en direction de la place des Nations.

Alors qu'il s'engageait sur le chemin Camille-Vidart avec son véhicule, l'homme a traversé la bande cyclable sur laquelle circulait la victime. L'avant du véhicule est alors venu percuter la jeune femme, qui a perdu la vie.

Ce canton romand détient le taux record d'aide sociale en Suisse

Afin de déterminer les circonstances de cet accident, une enquête est menée par la Brigade routière et accidents (BRA) sous la direction du Ministère public. Il s'agit du huitième décès sur les routes genevoises en 2025. (mbr/ats)

