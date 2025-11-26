ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Dramatique collision entre cyclistes à Genève

Dramatique collision entre cyclistes à Genève

Un quinquagénaire a perdu la vie à vélo la semaine dernière après une collision frontale avec un autre cycliste.
26.11.2025, 13:0926.11.2025, 13:09

A Genève, un homme né en 1974 est décédé des suites d'une collision frontale avec un cycliste, alors qu'il conduisait un vélo électrique sur la route de Chancy. L'accident a eu lieu le 17 novembre, le quinquagénaire est décédé deux jours plus tard. C'est le septième accident mortel sur les routes genevoises en 2025.

Lors de la collision, peu avant 08h45, les deux cyclistes ont chuté de leurs véhicules. En tombant, le conducteur du vélo électrique a heurté avec son casque le flanc d'une voiture circulant normalement, a indiqué la police cantonale dans un communiqué mercredi. Son pronostic vital engagé, il a été héliporté aux Hôpitaux de Genève.

La Suisse subit la plus forte hausse de mortalité routière en Europe

Le jeune cycliste a été légèrement blessé. Le conducteur du vélo électrique est décédé des suites de ses blessures le 19 novembre. La Brigade routière et accidents mène une enquête pour déterminer les circonstances de l'évènement. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Ce chien beaucoup trop sympa attendrit un voleur de vélo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Coupes à l'UNIL: élèves et personnel montent au front
Face aux 20 millions d’économies prévus pour l’Université de Lausanne, étudiants, chercheurs et personnel tirent la sonnette d’alarme. Une pétition forte de 3603 signatures a été remise au Grand Conseil pour dénoncer des coupes jugées dangereuses pour la qualité de l’enseignement, de la recherche et des conditions de travail au sein de l’UNIL.
Les coupes prévues par le Conseil d'Etat vaudois pour l'Université de Lausanne (UNIL) suscitent des craintes auprès des étudiants et du personnel de la Haute Ecole. Une pétition munie de 3603 signatures a été remise mardi à la présidence du Grand Conseil.
L’article