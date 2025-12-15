Malgré la hausse, les taux restent dans la fourchette basse dans le pays. Image: Keystone, montage watson

Ce canton romand a le plus haut taux d'aide sociale en Suisse



En 2024, l’aide sociale augmente légèrement en Suisse, tout en restant à un niveau globalement bas. Les disparités régionales persistent: la Suisse romande affiche des taux plus élevés, avec l'un de ses cantons en tête.

En 2024, 256 000 personnes ont reçu au moins une prestation financière de l'aide sociale en Suisse. Le taux d'aide sociale s'élève donc à 2,9% pour l'an dernier, ce qui correspond à une hausse légèrement supérieure aux résultats de l'année 2023 (2,8%).

Malgré cette faible augmentation, l'Office fédéral de la statistique (OFS) indique lundi que le taux d'aide sociale s'est maintenu à un niveau bas depuis 2005. L'office basé à Neuchâtel précise qu'un taux similaire ou inférieur n'a été atteint qu'en 2008 et 2023.

Les zones urbaines sont les plus touchées

Les groupes les plus dépendants restent les enfants et les jeunes, les personnes de nationalité étrangère ainsi que les personnes divorcées. L'OFS précise encore que les personnes qui n'ont pas achevé de formations professionnelles sont toujours largement surreprésentées parmi les bénéficiaires (49%).

L'étude montre aussi que le risque d'être tributaire de l'aide sociale est plus important dans les communes urbaines. A ce sujet, le communiqué de presse précise:

«Dans les communes de 20 000 à 50 000 habitants, le taux d'aide sociale s'élevait en moyenne à 4%, ce qui est nettement plus que le taux pour l'ensemble du pays. Dans les communes dont la population est supérieure à 50 000 personnes, il se montait en moyenne à 4,8% voire davantage.»

L'OFS note également que, sur l'ensemble des personnes relevant de l'asile, 38 400 (88,3%) ont reçu des prestations. Ce chiffre ne prend pas en compte les personnes bénéficiant du statut S.

Les bons et les mauvais élèves

La Suisse romande se distingue par des taux d’aide sociale plus élevés que la moyenne nationale. Genève arrive en tête avec 6,7%, devant Neuchâtel (5,7%) et Vaud (4,2%). Le Jura affiche également un taux supérieur à la moyenne (3,9%) en s'approchant de Berne (3,6%).

A l’inverse, Fribourg (2,0%) et le Valais (1,9%) présentent des taux plus bas de Romandie. A titre de comparaison à l'échelle nationale, seul de Bâle-Ville (4,7%) se situe à un niveau proche des cantons romands les plus touchés, tandis que Zurich affiche 2,5%.

L'office souligne enfin que douze cantons ont enregistré une baisse du taux d'aide sociale en 2024, six un taux inchangé et huit une augmentation. Pour les hausses, celles observées au Tessin, Soleure, Appenzell Rhodes-Intérieures et une partie du canton de Berne est imputable à la part importante de livraisons de données modernisées traitées en 2024 dans ces cantons. (ysc/ avec ats)