Un homme aurait tué son épouse: leur fille appelle les secours

Le parquet zurichois a ouvert une enquête après la mort d’un couple à Truttikon. C’est leur fille qui a fait la macabre découverte.

Plus de «Suisse»

Les corps d'une femme et d'un homme ont été découverts sans vie dimanche soir à leur domicile à Truttikon, au nord du canton de Zurich. La police part de l'hypothèse que l'homme a tué son épouse avant de mettre fin à ses jours.

Dimanche peu après 17h, la fille du couple a alerté les secours après avoir découvert ses parents sans vie à leur domicile, indique lundi la police cantonale zurichoise dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l'enquête, le mari, âgé de 78 ans, aurait tué sa femme de 65 ans avant de s'ôter la vie. Tous deux étaient de nationalité suisse.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Le parquet compétent pour les crimes graves avec violence a ouvert une enquête, en collaboration avec la police cantonale, afin de déterminer les circonstances du drame. (jah/ats)