«C'est inacceptable»: le consul russe à Savatan, ça ne passe pas

L'affaire de l'invitation du consul russe à un évènement de l'école de police de Savatan fait des émules. Celle-ci se défend et indique avoir envoyé ses invitations comme d'habitude. Un élu genevois fustige la décision.

Nous vous le révélions mercredi matin: le consul russe a été invité par l'académie de police de Savatan à sa remise des certificats, ce qui a mené à un recadrage en ordre du conseiller d'Etat vaudois Vassilis Venizelos, en charge de la Sécurité et dont les forces de polices sont formées dans l'école.

Comment un officiel du régime de Poutine a-t-il pu se retrouver dans un évènement d'une institution majeure de la sécurité en Suisse? Nous avons cherché à en discuter avec son chef, le colonel Alain Bergonzoli. Mais l'agenda de celui-ci étant, nous dit-on, particulièrement chargé cette semaine, c'est le porte-parole de l'académie de police de Savatan qui nous répond.

Il indique que «depuis l’intégration de la formation des aspirants genevois à l’Académie de Savatan en 2016, celle-ci a développé des liens avec les représentations consulaires et diplomatiques de Genève».

«Le Consul de Russie figure sur notre liste d’invités depuis cette date, soit depuis plus de neuf ans» Académie de police de Savatan

Et de préciser: «Monsieur Popov, l’actuel Consul, s’est inscrit suite à la réception de notre invitation générale.» Business as usual pour l'académie de police de Savatan donc.

«C'est désastreux»

A Genève, où se trouve le consulat russe et qui a fait de la diplomatie et du dialogue deux de ses valeurs fondamentales — un argument repris par le conseiller aux Etats Mauro Poggia (MCG) —, la situation fait réagir. Matthieu Jotterand, chef du groupe socialiste auprès du Grand conseil, n'en croit pas ses oreilles:

«L’invitation du consul par Savatan est inacceptable, et la justification de l’école ne vaut pas mieux» Matthieu Jotterand (PS/GE)

Matthieu Jotterand.

«Que l'école ait invité des officiels étrangers depuis des années, je le conçois», indique-t-il. «Mais la situation sécuritaire de 2016 n’a rien à voir avec celle de 2025. Savatan est-elle la seule institution qui ignore que la Russie a envahi l’Ukraine, et continue d’inviter ses représentants diplomatiques comme si de rien n’était?» se demande le député genevois.

«Garder de tels liens avec un pays envahisseur, qui agit au mépris du droit international, alors que l’on est une institution dédiée à la sécurité, c’est désastreux. On ne peut pas fermer les yeux sur tout.» Matthieu Jotterand (PS/GE)

Pour le socialiste, cette polémique cohabite, par ailleurs, avec le côté militariste de Savatan, qu'il critique. «La police genevoise doit quitter cette école et il faut rapatrier nos policiers dans le canton de Genève pour les former», estime-t-il.

Pour rappel, l'académie de police de Savatan a ouvert en 2004 pour les policiers vaudois et valaisans et forme les forces de l'ordre genevoises depuis 2016. Dès le 1er novembre prochain, les Valaisans seront formés à Sion et Grône. Genève a indiqué son souhait de former individuellement ses recrues dès 2029, mais n'a pas encore acté de programme précis.